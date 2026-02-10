  • İSTANBUL
39 yaşındaki kadın boğularak öldürülmüş!

Kahramanmaraş’ta korkunç olay... Mezarlıkta hareketsiz halde bulunan kadının iple boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde mezarlıkta bulunan kadın cesedi, bölgede büyük korku yaşattı.

 

Alınan bilgiye göre olay, Pazarcık ilçesi Narlı Mahalle Mezarlığı'nda meydana geldi. Mezarlıkta bir kadını hareketsiz halde görenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri yaptıkları incelemede 39 yaşındaki A.K. isimli kadının iple boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Olayla ilgili H.H.S. (52), Gaziantep Adliyesi’ne giderek A.K'yi Narlı Mezarlığı’nda araç içerisinde boğarak öldürdüğünü belirterek teslim oldu.

 

Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

