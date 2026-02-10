  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor ABD 4 milyar dolarlık borç taktı Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu! CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti Bu para trafiğini açıkla Zeydan Özarslan’dan küfürbaz Özgür Özel’e cevap: O “p*ç”i sana yedireceğim FETÖ’nün güncel finans yapılanması çöktü! 8 şahıs paketlendi ABD'de 60 binden fazla göçmenin geçici koruma statüsü kaldırıldı Kapının önüne koyacak “Sarhoş”tan Genel Başkan olmaz! Arka bahçesi ile istediği gibi oynuyor
Gündem Meclis komisyonunda kritik eşik: Rapor partilere gönderildi
Gündem

Meclis komisyonunda kritik eşik: Rapor partilere gönderildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Meclis komisyonunda kritik eşik: Rapor partilere gönderildi

Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis bünyesinde kurulan komisyonun çalışmalarında sona gelindi. Yazım ekibi tarafından tamamlanan nihai rapor taslağı, değerlendirilmek üzere siyasi partilere sunuldu.

Türkiye'de son dönemde siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olan çözüm süreci konusunda Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalarda önemli bir eşik aşıldı. Komisyon bünyesindeki yazım grubunun hazırladığı rapor taslağı, komisyonda temsil edilen siyasi partilerin genel merkezlerine gönderildi.

Rapor taslağıyla birlikte paylaşılan çerçeve metnin, partiler tarafından kapsamlı bir incelemeye tabi tutulması bekleniyor. Siyasi partilerin yapacağı öneri, eleştiri ve katkıların ardından rapora son şekli verilecek ve kamuoyuna açıklanacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün yaptığı konuşmada, “Dün itibarıyla 5 kişiye üzerinde çalışılan taslak metnini gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde komisyonu 50 vekili bir araya getirerek oylamayı gerçekleştirip komisyon olarak görevimizi tamamlayıp Meclis Başkanlığı’na teslim ederiz” demişti.

Siyasi partiler, taslak metin üzerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra görüşlerini komisyon başkanlığına iletecek. Taslak metin üzerinde partiler arasında tam bir mutabakat sağlanıp sağlanmayacağı ise merak konusu.

Raporun son halinin verilmesinin ardından Meclis Başkanlığı'na sunulması ve Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.

Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda
Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda

Gündem

Terörün kökü kazınıyor, kardeşlik mührü vuruluyor! Terörsüz Türkiye için tarihi imza: "Milli Dayanışma" raporu Meclis yolunda

CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti
CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

Gündem

CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyasette küfür tepkisi: ‘Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!’
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyasette küfür tepkisi: ‘Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!’

Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyasette küfür tepkisi: ‘Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!’

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23