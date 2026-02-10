Meclis komisyonunda kritik eşik: Rapor partilere gönderildi

Türkiye'de son dönemde siyasetin en önemli gündem başlıklarından biri olan çözüm süreci konusunda Meclis çatısı altında yürütülen çalışmalarda önemli bir eşik aşıldı. Komisyon bünyesindeki yazım grubunun hazırladığı rapor taslağı, komisyonda temsil edilen siyasi partilerin genel merkezlerine gönderildi.

Rapor taslağıyla birlikte paylaşılan çerçeve metnin, partiler tarafından kapsamlı bir incelemeye tabi tutulması bekleniyor. Siyasi partilerin yapacağı öneri, eleştiri ve katkıların ardından rapora son şekli verilecek ve kamuoyuna açıklanacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün yaptığı konuşmada, “Dün itibarıyla 5 kişiye üzerinde çalışılan taslak metnini gönderdik. Herhalde önümüzdeki günlerde komisyonu 50 vekili bir araya getirerek oylamayı gerçekleştirip komisyon olarak görevimizi tamamlayıp Meclis Başkanlığı’na teslim ederiz” demişti.

Siyasi partiler, taslak metin üzerindeki incelemelerini tamamladıktan sonra görüşlerini komisyon başkanlığına iletecek. Taslak metin üzerinde partiler arasında tam bir mutabakat sağlanıp sağlanmayacağı ise merak konusu.

Raporun son halinin verilmesinin ardından Meclis Başkanlığı'na sunulması ve Genel Kurul'da görüşülmesi planlanıyor.