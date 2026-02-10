  • İSTANBUL
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan siyasette küfür tepkisi: 'Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!'
Siyaset

TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyasette küfür tepkisi: ‘Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!’

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan siyasette küfür tepkisi: ‘Herkes kullandığı üsluba dikkat etsin!’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş; CHP Lideri Özgür Özel’in neden olduğu küfür skandalına; “Herkese tavsiyem, herkes kullandığı üsluba dikkat etsin, herkes insan olmanın bize öğretmiş olduğu nezaket kuralları içerisinde nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf etsin” şeklinde tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Turgunbek Uulu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“KOMİSYON OLARAK RAPORUMUZU TBMM BAŞKANLIĞI’NA TAKDİM EDERİZ”

Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu rapor çalışmalarına ilişkin bilgi veren Kurtulmuş, “Disiplinli bir çalışmayla nihai noktaya doğru gelindi. Dün akşam itibarıyla Komisyonda grubu bulunan siyasi parti temsilcisi beş arkadaşımıza kişiye özel olmak üzere üzerinde çalıştığımız taslak metni olgunlaştırarak gönderdik” dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Önümüzdeki günlerde tekrar komisyonu bir araya getirerek müzakereyi yapar, oylamamızı gerçekleştirir ve komisyon olarak görevimizi tamamlarız, raporumuzu TBMM Başkanlığına takdim ederiz” bilgisini aktardı.

UMUT HAKKI TARTIŞMALARI

Konuşmasında “Umut hakkı” tartışmalarına da değinen Kurtulmuş, “Rapor hazırlık süreci içerisindeki tartışılan konuların ne olduğunu, herhalde rapor tam nihai şekliyle ortaya çıktıktan sonra kamuoyuyla paylaşmak en doğrusudur. Komisyon şimdiye kadar büyük olgunluk ve fedakarlıkla vazifesini yerine getirmiştir. Çok az kaldı, raporu oyladıktan sonra da komisyonun görevi sona erecektir”

“SURİYE’DEKİ BARIŞ SÜRECİNİ SONUNA KADAR DESTEKLİYORUZ”

Suriye’deki son duruma ilişkin olarak da Kurtulmuş, “Suriye’deki barış sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Kazasız, belasız, başkalarının fitnesine fesadına kurban gitmeden, herhangi bir provokasyona uğramadan bu sürecin noksansız bir şekilde tamamlanmasını Türkiye’nin geleceği bakımından da önemli görüyoruz” dedi.

“HERKES KULLANDIĞI ÜSLUBA DİKKAT ETSİN”

Açıklamalarında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a yönelik küfürleriyle gündeme gelen siyasetteki küfür tartışmalarına da değinen TBMM Başkanı; “Siyaset aslında söylenen sözün içeriğiyle alakalı olduğu kadar kullanılan üslupla da alakalı bir meseledir. Bunun için herkese tavsiyem, herkes kullandığı üsluba dikkat etsin, herkes bu çerçevede insani temel gereklere uyarak, insan olmanın bize öğretmiş olduğu nezaket kuralları içerisinde nezih ve temiz bir dille siyaset yapmaya gayret sarf etsin” uyarısında bulundu.

