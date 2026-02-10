Almanya hava savunmasını güçlendiriyor: Füze üretimine 1,5 milyar avro yatırım

ÇERÇEVE ANLAŞMA VE TESLİMAT TAKVİMİ

Söz konusu sözleşme, 2023 yılında imzalanan ve 1.200’den fazla IRIS-T füzesinin tedarik edilmesini öngören çerçeve anlaşmaya dayanıyor. Ukrayna’ya yapılan teslimatların ardından Almanya’nın füze stoklarını yenilemeyi amaçlayan anlaşma kapsamında, teslimatların 2030 yılına kadar sürmesi planlanıyor. İlk parti teslimatın ise bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Diehl Defence, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Diehl Defence ile BAAINBw arasında sözleşme müzakerelerinin hazırlanması ve yürütülmesi sürecinde kurulan yapıcı iş birliği, yüksek talep gören bu yüksek teknoloji ürünlerinin sorunsuz şekilde tedarik edilmesi için önemli bir ön koşuldu.”

IRIS-T FÜZE AİLESİ

IRIS-T, 1990’ların sonlarında AIM-9 Sidewinder’ın yerini almak üzere geliştirilen yeni nesil kısa menzilli bir havadan havaya füze olarak ortaya çıktı. Yüksek manevra kabiliyeti ve görüntüleyici kızılötesi güdüm sistemi temel alınarak geliştirilen füze, daha sonra karadan konuşlu hava savunma görevlerine uyarlanarak IRIS-T SLS ve IRIS-T SLM sistemlerinin geliştirilmesine imkân sağladı.

IRIS-T SLS, herhangi bir değişiklik yapılmadan standart IRIS-T havadan havaya füzesini kullanıyor. Sistem; seyir füzeleri, taarruz uçakları, zırhlı taarruz helikopterleri ve farklı sınıflardaki insansız hava araçlarına karşı 360 derece koruma sunuyor. Sistem, 12 kilometreye (7,45 mil) kadar angajman menzili ve 8 kilometreye (5 mil) kadar önleme irtifası sağlıyor.

IRIS-T SLM ise hava savunmasının orta menzil katmanını oluşturuyor. Sistem, 60 kilometreye (37 mil) kadar menzilde ve 20 kilometreye (12 mil) kadar irtifada geniş bir tehdit yelpazesine karşı görev yapacak şekilde tasarlandı.

ÜRETİM KAPASİTESİ YATIRIMI

IRIS-T füze ailesinin hâli hazırda 21 ülkenin envanterinde yer almasıyla artan talep doğrultusunda Diehl Defence, üretim kapasitesini artırmak amacıyla yaklaşık 1,5 milyar avro tutarında yatırım yapıyor.