Haber alınamıyordu… Evinde ölü bulundu
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde iş arkadaşlarının haber alamadığı 39 yaşındaki kişi, ekiplerin balkondan girdiği evde ölü bulundu.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yalnız yaşayan Eray Dönmez’den bir süredir haber alamayan iş arkadaşlarının ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Alınan bilgiye göre, Hafsasultan Mahallesi'ndeki evinde yaşayan Eray Dönmez'den (39) haber alamayan iş arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Eve balkondan girildi
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yardımıyla balkondan eve giren ekipler, Dönmez'i odada yerde hareketsiz halde buldu.
Yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Eray Dönmez'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gündem
