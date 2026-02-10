Dehşet çiftliği! 20 yıldır aranan 3 kişiyi öldürüp çiftliğe gömmüşler
Bilecik’te 2006 ve 2007 yıllarında kaybolan 3 kişinin öldürüldükten sonra Vezirhan beldesindeki bir çiftliğe gömüldüğü belirlendi. 7 ilde düzenlenen “Mizan” operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı, kazıda insan kemikleri bulundu.
Bilecik’te yaklaşık 20 yıldır kayıp olan 3 kişinin öldürülerek gömüldüğü, yürütülen kapsamlı soruşturmayla gün yüzüne çıkarıldı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 2006 ve 2007 yıllarında kaybolduğu ihbarı yapılan O.K., M.B. ve Y.Ö. isimli kişilere ilişkin dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şubesi'nde kayıp olan 3 kişinin bulunması için geçen yıl ekim ayında özel bir ekip kuruldu. Özel ekip, dosyada 3 kişinin ne zaman kaybolduğuna dair herhangi bir bilgi yer almadığından hareket ederek, cep telefonu sinyalleri üzerinden inceleme yaptı. İncelemede; O.K.'nin 2006 yılı Haziran ayında, M.B.'nin aynı yıl Ağustos ayında, Y.Ö.'nün ise 2007 yılı Şubat ayında Vezirhan beldesinde kaybolduğunu belirledi.
Kayıp 3 kişiye ait cep telefonlarının son sinyal verdiği alanın, Vezirhan beldesindeki bir çiftlik olduğu tespit edildi. Çiftlikte toprak altı taramasında, 3 kayıp kişinin öldürülerek gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Kazı çalışmalarında bulunan 4 adet insan kemiği olduğu değerlendirilen bulgu, incelemeye alındı.
11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bilecik Emniyet Müdürlüğü 3 kişinin öldürülerek gömülmesine ilişkin soruşturmada 11 şüpheli belirledi. Bilecik'in yanı sıra Mersin, Kütahya, Kocaeli, Bursa, Bolu ve Ankara’da 'Mizan' adı verilen operasyonlar düzenlendi. 11 şüpheli, gözaltına alındı. Bilecik’e getirilen şüphelilerden 7'si serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheliden S.Ş. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Y.S., E.U. ve H.Ş. tutuklandı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü, şüphelilerin yakalandığını sosyal medya hesabından"Bir cinayeti çözmek, bir olayı çözmek değildir. Yeniden yaşatmaktır. Bu kayıt 20 yıl önce bedenleri kalabalıkta kaybolan 3 kişinin hesabının sorulduğu gündür" notuyla paylaştı. Soruşturma sürüyor.
