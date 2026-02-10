İsrail'den yeni kalleşik

  • İSTANBUL
Kandan beslenen terör devleti İsrail, Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 ev ile Kudüs'te bir ticari işletmeyi yıktı.

srail ordusu işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 2 ev ile bir ticari işletmeyi yıktı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kentinin Bartaa beldesine baskın düzenledi. Hur ed-Daba Mahallesi'nde "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle Kabha ailesine ait 2 evi yıktı.

İsrail ordusu çevredeki evlerin sahiplerini de meskenlerini yıkmakla tehdit etti.

Bartaa'da İsrail ordusunun saldırıları ve ev yıkımları artıyor. Ordu, 2 hafta önce de beldedeki 4 evi ruhsatsız olduğu bahanesiyle yıkmıştı.

 

İsrail, Kudüs'ün Silvan beldesinde ticari bir işletmeyi yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan beldesinde ise ticari bir işletmeyi tahrip etti.

İsrailli belediyeye ait buldozerler, Silvan'a düzenlediği baskında Bir Eyyub Mahallesi'nde ticari bir işletme ile Bostan Mahallesinde bahçe duvarlarını ve demir çitleri yıktı.

İsrail makamları, Mescid-i Aksa'nın yakınındaki Silvan beldesinin mahallelerinde çok sayıda Filistinliyi evlerinden zorla çıkarıyor ve birçok ailenin de evini yıkıyor.

Avrupa Birliği ülkelerinden diplomatlar, 5 Şubat'ta Silvan'a yaptıkları ziyarette, İsrailli makamlara ihlallere son verme çağrısında bulunarak, Filistinlilerin evlerinden zorla çıkarılması, evlerinin yıkılması ve evlerin Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından zorla alınması gibi artan ihlalleri reddettiklerini belirtmişti.

