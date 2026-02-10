  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bilal Erdoğan: İnsanın insanlığını kaybetmesi, yapay zekanın dünyayı ele geçirmesinden daha sahici bir kaygı! İşte çarpıcı anketin sonuçları! Almanlar ABD gerçeği ile yüzleşti TBMM Başkanı Kurtulmuş açıkladı! Terörsüz Türkiye'de yeni aşama Şeytanın çocukları havasını alacak! Akit yazdı satanist konser iptal oldu Kahramanmaraş Akdeniz'e inecek Türkiye’den satın alacak! Gökbey'de yeni anlaşma tamam Şimşek, rakamları paylaştı! Türkiye sanayisi dünya devleriyle yarışıyor İsmail Saymaz Halk TV'de Özgür Özel'i eleştirdi, kavga çıktı! Ey muhalifler, nerede basın özgürlüğünüz? Haydut Trump, şimdi de kafayı köprüye taktı: Ya verin ya da… Müftüden kınama! Müslüman Türk okulundaki Hıristiyan etkinliği kenti karıştırdı
Aktüel Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis
Aktüel

Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Annesini bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

KAYSERİ'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

KAYSERİ'de annesi Tuşan Ceylan'ı (44) bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan M.C. (17), 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 23 Mart’ta Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Konak Sokak’taki 4 katlı binada meydana geldi. M.C. ile annesi Tuşan Ceylan arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.C., annesi Ceylan'ı bıçakla yaraladı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Tuşan Ceylan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Annenin cenazesi Kayseri'de toprağa verilirken, gözaltına alınan M.C. tutuklandı.

 DAVA AÇILDI

 Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. M.C. hakkında 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianamede, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

 KARAR DURUŞMASI

 Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleştirildi. Son sözleri sorulan M.C., pişman olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, sanık M.C.'yi, 'Üst soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından sanığın yaşının 18'den küçük olması nedeniyle cezasını önce 24 yıla, duruşmalardaki tutum ve davranışları da dikkate alarak 'iyi hal' indirimi uyguladı. Böylece sanığın cezası 20 yıla düşürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

murat

5 yıl sonrada salıverirsiniz dışarıda ali kıran baş kesen olur
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23