  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'a askeri müdahale İsrail'in ABD’ye dayatması mı? Ortak hedef nükleer silah Kıyafet zulmüne anayasal kalkan: Bakan Tunç ‘ötekileştirme bitecek’ dedi! Gazeteci İlnur Çevik yıllar sonra açıkladı! Talabani'den Turgut Özal'a Irak teklifi Türkiye’yi bölgesel güç yapmak istiyor! Siyonistlerin Başkan Erdoğan korkusu Ekrem İmamoğlu yine rahat durmuyor: Bakın cezaevinde gizlice ne yapıyormuş! Polis memurunun dövülerek öldürüldüğü TÜVTÜRK’te bir skandal görüntü daha! Millet parasıyla rezil kepaze oluyor ABD 4 milyar dolarlık borç taktı Saatler içinde TR705 paylaşımını silip küfürlü mesaja destek verdi! Tanju’yu kim korkuttu! CHP’ye Keçiören’de bir şok daha! 7 meclis üyesi partiden istifa etti Bu para trafiğini açıkla Zeydan
Dünya Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’
Dünya

Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’de Avrupa Birliği’ni hedef alan Avrupa karşıtı söylemlerin giderek güçlendiğini belirterek, Washington’un tutumunun son dönemde gerilimi artırdığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’de Avrupa Birliği’ni hedef alan Avrupa karşıtı bir ideolojinin yaygınlaştığını belirterek, Washington yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Macron, bu yaklaşımın “tarihsel bir yenilik” olduğunu vurgulayarak, ABD’de hâkim olan siyasi çizginin AB’yi zayıflatmayı ve parçalamayı amaçladığını söyledi.

EL PAİS’E VERDİĞİ RÖPORTAJDA UYARDI

Macron, İspanyol gazetesi El País başta olmak üzere çeşitli Avrupa medya kuruluşlarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “Şu anda ABD’de hâkim olan ideoloji açıkça Avrupa karşıtıdır. Avrupa Birliği’ne saygı duymuyor, stratejik belgelerde küçümseyici bir dil kullanıyor ve birliği parçalamayı hedefliyor.

'STRATEJİK BELGELERDE KÜÇÜMSEME VAR' İDDİASI

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin son dönemde yayımladığı savunma ve dış politika belgelerinde Avrupa’ya yönelik mesafeli ve dışlayıcı bir yaklaşım bulunduğunu savundu.

Macron’a göre bu tutum, transatlantik ilişkileri zayıflatırken, Avrupa’nın küresel siyasetteki konumunu da tehdit ediyor.

'EĞER HİÇBİR ŞEY YAPILMAZSA AVRUPA BEŞ YIL İÇİNDE YOK OLACAK'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hiçbir şey yapılmazsa Avrupa'nın beş yıl içinde "sürüklenip gideceğini" belirtti.

Macron, Tagesanzeiger gazetesine verdiği demeçte ise, "Eğer hiçbir şey yapmazsak, Avrupa beş yıl içinde yok olup gidecek" dedi .

VANCE’İN MÜNİH ÇIKIŞI TARTIŞMALARI ALEVLENDİRMİŞTİ

Macron’un açıklamaları, Şubat 2025’te ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Vance, söz konusu konuşmasında Avrupa ülkelerini sert sözlerle eleştirmiş, kıtanın kendi güvenliğini riske attığını savunmuştu.

ROMANYA ÖRNEĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Vance, Münih’teki konuşmasında Romanya’daki seçim sonuçlarının iptali ve Avrupalı siyasetçilerin bu sürece yaklaşımını örnek göstererek, Avrupa’da demokratik standartların zayıfladığını ileri sürmüştü.

Bu açıklamalar, Avrupa başkentlerinde tepkiyle karşılanmıştı.

Çakma Napolyon Macron'dan Trump'ı kızdıracak Grönland kararı
Çakma Napolyon Macron'dan Trump'ı kızdıracak Grönland kararı

Dünya

Çakma Napolyon Macron'dan Trump'ı kızdıracak Grönland kararı

Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı
Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı

Ekonomi

Avrupa Türkiye’nin dediğine geliyor! Macron’dan ‘dolara savaş’ çağrısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23