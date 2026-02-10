Macron’dan ABD’ye sert çıkış: ‘Avrupa’yı bölmek istiyorlar’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD’de Avrupa Birliği’ni hedef alan Avrupa karşıtı bir ideolojinin yaygınlaştığını belirterek, Washington yönetimini sert sözlerle eleştirdi.

Macron, bu yaklaşımın “tarihsel bir yenilik” olduğunu vurgulayarak, ABD’de hâkim olan siyasi çizginin AB’yi zayıflatmayı ve parçalamayı amaçladığını söyledi.

EL PAİS’E VERDİĞİ RÖPORTAJDA UYARDI

Macron, İspanyol gazetesi El País başta olmak üzere çeşitli Avrupa medya kuruluşlarına verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “Şu anda ABD’de hâkim olan ideoloji açıkça Avrupa karşıtıdır. Avrupa Birliği’ne saygı duymuyor, stratejik belgelerde küçümseyici bir dil kullanıyor ve birliği parçalamayı hedefliyor.

'STRATEJİK BELGELERDE KÜÇÜMSEME VAR' İDDİASI

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD’nin son dönemde yayımladığı savunma ve dış politika belgelerinde Avrupa’ya yönelik mesafeli ve dışlayıcı bir yaklaşım bulunduğunu savundu.

Macron’a göre bu tutum, transatlantik ilişkileri zayıflatırken, Avrupa’nın küresel siyasetteki konumunu da tehdit ediyor.

'EĞER HİÇBİR ŞEY YAPILMAZSA AVRUPA BEŞ YIL İÇİNDE YOK OLACAK'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hiçbir şey yapılmazsa Avrupa'nın beş yıl içinde "sürüklenip gideceğini" belirtti.

Macron, Tagesanzeiger gazetesine verdiği demeçte ise, "Eğer hiçbir şey yapmazsak, Avrupa beş yıl içinde yok olup gidecek" dedi .

VANCE’İN MÜNİH ÇIKIŞI TARTIŞMALARI ALEVLENDİRMİŞTİ

Macron’un açıklamaları, Şubat 2025’te ABD Başkan Yardımcısı J. D. Vance’in Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı konuşmanın ardından geldi.

Vance, söz konusu konuşmasında Avrupa ülkelerini sert sözlerle eleştirmiş, kıtanın kendi güvenliğini riske attığını savunmuştu.

ROMANYA ÖRNEĞİ GÜNDEME GELMİŞTİ

Vance, Münih’teki konuşmasında Romanya’daki seçim sonuçlarının iptali ve Avrupalı siyasetçilerin bu sürece yaklaşımını örnek göstererek, Avrupa’da demokratik standartların zayıfladığını ileri sürmüştü.

Bu açıklamalar, Avrupa başkentlerinde tepkiyle karşılanmıştı.