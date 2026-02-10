Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor

Elazığ’da 4 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için yürütülen arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde takip eden Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, şu ana kadar umut verici bir gelişmeye ulaşılamadığını ifade etti. Vatandaşın sağ salim bulunmasının en büyük temennileri olduğunu belirten Hatipoğlu, AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin koordineli şekilde sahada görev yaptığını söyledi.

Vali Hatipoğlu, arama çalışmalarına 130’dan fazla personelin katıldığını, kayıp vatandaşın yanında cep telefonu bulunmadığını ve genellikle bu bölgede dolaştığının bilindiğini aktardı. Kaya’nın daha önce gittiği alanların kontrol edildiğini belirten Hatipoğlu, arama-tarama faaliyetlerinin geniş bir bölgede sürdüğünü, Keban Barajı sahasına kadar alanın taranacağını ve hava koşulları uygun olduğunda İHA’ların da devreye sokulacağını dile getirdi. Bir iz bulabilmek için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurgulayan Hatipoğlu, büyük bir özveriyle çalışan tüm ekiplere teşekkür etti.