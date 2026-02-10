  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yerel Oyun faciayla sonuçlandı! 3 yaşındaki İlyas hayatını kaybetti
Oyun faciayla sonuçlandı! 3 yaşındaki İlyas hayatını kaybetti

Diyarbakır’da evde kazara ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, 3 yaşındaki çocuğun yaşamını yitirmesine sebep oldu.

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre evde bulunan bir tabancanın kazara ateş alması sonucu çıkan mermi 3 yaşındaki İlyas D.’ye isabet etti.

 

 

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Üçkuyular Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; İlyas D.'nin kardeşinin oynadığı tabanca kazara ateşlendi. Tabancadan çıkan mermi, İlyas D.'ye isabet etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlyas D., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İlyas D., dün yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsinin ardından Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

