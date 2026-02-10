  • İSTANBUL
Spor

Türkiye Futbol Federasyonu açıkladı! Montella'dan Inter'e ziyaret

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret eden A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella Inter'i ziyaret etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'nın Inter takımını ziyaret etti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Inter'in tesislerine giden İtalyan çalıştırıcı, burada Rumen teknik direktör Cristian Chivu ve A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi.

 

Montella'ya A Milli Takım Yardımcı Antrenörü Daniele Russo ve Atletik Performans Antrenörü Pierpaolo Polino da eşlik etti. İdmanı da izleyen A Milli Takım heyeti, Chivu ve yardımcıları tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanırken kendileriyle antrenman öncesinde ve sonrasında birer görüşme gerçekleştirdi.

Montella, İtalya'daki temasları çerçevesinde daha önce Roma, Caglari ve Juventus'u ziyaret etmişti.

