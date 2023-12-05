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Spor PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!
Spor

PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!

Yeniakit Publisher
2023-12-05 20:29:00 -
PFDK'dan, Volkan Demirel'e ceza yağmuru!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel'in cezasını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 maç men ve 39 bin lira para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Bitexen Antalyaspor maçındaki müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 39 bin lira para cezası verildiği bildirildi.

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