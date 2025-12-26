  • İSTANBUL
Spor

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 6 kulübe para cezası

PFDK'dan Galatasaray ve Fenerbahçe dahil 6 kulübe para cezası

Süper Lig'de ilk yarının perdesi kapanırken PFDK'dan ceza kararları peş peşe geldi. Başta Beşiktaş ve Fenerbahçe olmak üzere 6 kulübe toplamda milyonlarca liralık para cezası verilirken, Gaziantep FK'lı Kevin Rodrigues'e de ağır men cezası çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig’in 17. haftasında oynanan müsabakalara ilişkin disiplin kararlarını açıkladı. İlk yarının son haftasında yaşanan saha olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile çeşitli kural ihlalleri nedeniyle 6 kulübe ağır para cezaları uygulandı.

REKOR CEZA BEŞİKTAŞ’A: 1 MİLYON LİRAYI AŞTI

Açıklanan kararlara göre, haftanın en yüksek cezası 1 milyon 300 bin lira ile Beşiktaş’a verildi. Göztepe 1 milyon lira para cezasına çarptırılırken; Fenerbahçe 880 bin lira, Trabzonspor 740 bin lira, Galatasaray 220 bin lira ve Kasımpaşa 160 bin lira ödemeye mahkum edildi. Kulüplerin bu cezaları, taraftarların neden olduğu saha olayları ve sportmenliğe aykırı hareketler gerekçesiyle aldığı belirtildi.

KEVIN RODRIGUES’E 3 MAÇ MEN ŞOKU

Kurul, sadece kulüpleri değil futbolcuları da es geçmedi. Başakşehir ile oynanan maçta direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kalan Gaziantep FK’nın Portekizli oyuncusu Kevin Rodrigues’in cezası belli oldu. PFDK, Rodrigues’e sergilediği sert müdahale nedeniyle 3 maçtan men ve 80 bin lira para cezası verdi. Bu kararla birlikte tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk üç haftasında takımını yalnız bırakacak.

