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PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 6 kulübe çeşitli nedenlere para cezası verdi.

05 Eylül 2019 Perşembe 21:01
PFDK'dan Fenerbahçe ve Beşiktaş'a ceza

TFF'den yapılan açıklamada, ligin 3. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve İstikbal Mobilya Kayserispor'un para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Kurulun, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket ve kulübün internet sitesinden sportmenliğe aykırı açıklama nedenleriyle İstikbal Mobilya Kayserispor'a toplam 184 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir'e, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı 60 gün hak mahrumiyeti ile 40 bin lira para cezası uygulandığı kaydedildi.

PFDK'nin merdiven boşluklarında yer bırakılmaması ve yaşanan saha olayları nedeniyle Fenerbahçe'yi 49 bin lira para cezasına çarptırdığı ifade edildi.

Disiplin Kurulunun, merdiven boşluklarından yer bırakılmaması nedeniyle Galatasaray'a 25 bin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Beşiktaş'a ise 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

Çaykur Rizespor'a devre arasında dinlenme süresinin aşılması, BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da saha olayları nedeniyle 24'er bin lira para cezası uygulandığı belirtildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun, Fenerbahçe, İstikbal Mobilya Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Beşiktaşlı bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke ettiği de paylaşıldı.

- TFF 1. Lig'den 3 kulübe para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, TFF 1. Lig'den Giresunspor, Bursaspor ve Akhisarspor'u çeşitli nedenlerle para cezasına çarptırdı.

Kurul, Akhisarspor'a 250 bin, Bursaspor'a 10 bin ve Giresunspor'a ise 4 bin 500 lira para cezası verdi.

PFDK, Giresunspor Kulübü Başkanı Sacit Ali Eren'e 21 gün hak mahrumiyeti ile 13 bin lira, teknik direktör Erkan Sözeri'ye de 6 bin 500 lira para cezası verdi.

Adanasporlu futbolcu Özkan Taştemur'a 2 maç men cezası uygulayan PFDK, Balıkesirsporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki dış, Büyükşehir Belediyesporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bir sonraki iç saha müsabakası için bloke edildiğini de paylaştı.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 21:01
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