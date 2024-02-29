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Spor PFDK'dan 7 kulübe para cezası verdi
Spor

PFDK'dan 7 kulübe para cezası verdi

Yeniakit Publisher
2024-02-29 21:24:00 -
PFDK'dan 7 kulübe para cezası verdi

Süper Lig ve 1. Lig Kulüplerine Ceza Yağdı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 7 kulübe para cezası verildi.

27. haftada oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Yılport Samsunspor, Çaykur Rizespor, TÜMOSAN Konyaspor ve VavaCars Fatih Karagümrük'e para cezası uygulandı. Beşiktaş'a 1 milyon 20 bin lira, Fenerbahçe'ye 512 bin lira, Galatasaray'a 400 bin lira, Fatih Karagümrük'e 350 bin lira, Çaykur Rizespor'a 252 bin lira, Yılport Samsunspor'a 112 bin lira ve Konyaspor'a 27 bin lira para cezası verildi.

Ayrıca, Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe'ye 400 bin lira, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'ye ise 39'ar bin lira para cezası kesildi. Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber'e ise 2 maç men cezası uygulandı. Trendyol 1. Lig'den de çeşitli nedenlerle Eyüpspor'a 100 bin lira, Sakaryaspor'a 80 bin lira, Astor Enerji Şanlıurfaspor'a 56 bin lira, Ankara Keçiörengücü'ne 40 bin lira, Kocaelispor'a 20 bin lira, Manisa FK'ye 18 bin lira ve Tuzlaspor'a 15 bin 750 lira para cezası verildi.

Kaynak: AA

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