PFDK cezaları açıkladı! Herkes bunu bekliyordu, gündeme geldi... Bakın kaç lira ceza şoku olacak! Ortaya çıktı

PFDK, Eyüpspor futbolcusu Caner Erkin'e 6 maç, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz ve Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'a 1'er maç men cezası verdi.

Rizespor maçında rakip taraftarla tartışan Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ın, "rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.

Trendyol 1. Lig'de sahada kavga çıkan ve tribünlerden yabancı maddeler atılması sonucu Eyüpsporlu futbolcu Uğur Demirok'un gözünden yaralandığı maç ilgili kararlar da açıklandı.

Bodrum FK'ye 2 seyircisiz oynama ve 136 bin para cezası, Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir'e 1 maç men ve 19 bin 500 lira para cezası verildi.

Eyüpsor Teknik Direktörü Arda Turan, 1 maç men ve 39 bin lira para cezasıyla cezalandırıldı. Eyüpsor futbolcusu Caner Erkin hakkında 6 maç men ve 44 bin lira para cezası kararı çıktı.

PFDK'nin ceza kararları şu şekilde:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Fatih Karagümrük futbolcusu Federico Ceccherini'ye 3 maç men ve 39 bin lira para cezası.

- Samsunspor'a Başakşehir maçında, "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 200 bin lira, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" sebebiyle 112 bin lira, kırmızı kart gören Marius Moundilmadji'ye 2 maç men cezası.

- Çaykur Rizespor yöneticisi Hasan Türüt'e Kayserispor maçında "rakip takım mensubuna yönelik hakareti" nedeniyle 30 hak mahrumiyeti ve 140 bin lira para cezası, Rizespor görevlisi Tufan Birinci'ye "sportmenliğe aykırı hareketi" 15 gün hak mahrumiyeti cezası.

- Kayserispor'a Rizespor maçında "taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle 80 bin lira para cezası, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" gerekçesiyle 112 bin lira para cezası, Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz'a, "rakip takım tribünlerine ve rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 39 bin lira para cezası.

- Trabzonspor'a Alanyaspor maçında "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 320 bin lira para cezası.

- Hatayspor'a Fenerbahçe maçında, "merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından" dolayı 60 bin lira para cezası, "stadyuma usulsüz seyirci alınması" nedeniyle 480 bin lira para cezası.

- Fenerbahçe'ye Hatayspor maçında "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" sebebiyle 285 bin lira para cezası, "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 112 bin lira para cezası.

- Beşiktaş'a Galatasaray derbisinde "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 224 bin lira para cezası, Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından maç sonrası yapılan paylaşımdaki hakemle ilgili açıklamalar nedeniyle 400 bin lira para cezası, kırmızı kart gören futbolcu Omar Colley'e 1 maç men cezası, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'a hakemlerle ilgili açıklaması nedeniyle 400 bin lira para cezası.

- Galatasaray'a, Beşiktaş maçında "taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat" nedeniyle 320 bin lira para cezası.

- Bodrum FK'ye Eyüpsor maçında "taraftarlarının neden olduğu saha olayları" nedeniyle 2 resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 112 bin lira para cezası, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 24 bin lira para cezası, Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir'e "müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle" 1 maç soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 lira para cezası.

- Eyüpsor Teknik Direktörü Arda Turan'a, "müsabakanın devre arasında gerçekleştirdiği sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 19 bin 500 lira para cezası, "müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 lira para cezası.

- Eyüpsor futbolcusu Caner Erkin'e kırmızı kart sonrasında "hakeme yönelik hakareti" ve çift sarı kart görmesi nedeniyle yer almaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezası, "cezalı olmasına rağmen akredite alanda yer almasından" dolayı 5 bin lira para cezası, "müsabaka temsilcisine yönelik hakaretleri" nedeniyle 3 maç men ve 19 bin 500 lira para cezası.