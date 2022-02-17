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Spor PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza yağdırdı
Spor

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza yağdırdı

PFDK, Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçında yaşanan olaylar nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 113 bin TL para cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 22:35:00 -
PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a ceza yağdırdı

Açıklanan PFDK kararlarında Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a Beşiktaş maçı sonrası hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 100 bin lira para cezası verildi. Öte yandan Sancak'a sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle de 13 bin lira para cezası verildi.

"İncelemenin devamına karar verilmiştir"

Öte yandan PFDK'nın açıklamasında "Murat Sancak hakkında, müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu açıklamaları ile ilgili olarak TFF'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapmış olduğu başvuru sonucunun beklenmesine ve bu nedenle incelemenin devamına karar verilmiştir." denildi.

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