  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump'tan "nükleer silah" açıklaması Sokaklar temizleniyor! 'Bayğaralar' çetesine balyoz indi Kirli siciliyle Avrupa’nın yeni gözdesi! Demokrasi maskesi takan Peter Magyar'ın karanlık geçmişi Göklerin yeni hakimi envanterde! Bakan Çiftçi T-70 ile havalandı: Yerli devler göreve hazır! Erzincan'da korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı Başkan Erdoğan, CHP'nin düştüğü rezil durumu tek cümleyle özetledi: Perperişan hallerinden üzüntü duyuyoruz Orban’ın gidişi sonrası bayram etmişlerdi! 80’lik Lula'ya fondaş t24’ten 'dinçlik' güzellemesi! Erdoğan’ın kaseti var dediler İran’a gittiler! CHP’li vekillerden akılalmaz dolandırıcılık Bahçeli’den Netanyahu’ya yaylım ateşi: Türkiye iftirayla yönü değişecek bir devlet değil Başkan Erdoğan’dan ‘aile’ vurgusu yaparak uyardı: Bu bir milli güvenlik ve beka meselesidir
Dünya Pezeşkiyan konuştu: 'Tüm dünyayı etkileyecek!'
Dünya

Pezeşkiyan konuştu: 'Tüm dünyayı etkileyecek!'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Pezeşkiyan konuştu: 'Tüm dünyayı etkileyecek!'

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, küresel haydut Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditlerine sert yanıt vererek “Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, küresel haydut Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditlerine sert yanıt vererek “Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, küresel haydut Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına karşılık verdi. Pezeşkiyan “Trump’ın İran’ın elektrik santrallerini bombalayabileceğini söylemesi, İran milletinin iradesi karşısındaki çaresizliğini gösteriyor” dedi.

 

TÜM DÜNYA PİYASALARINI ETKİLEYECEK!

Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelere açık olduğunu vurgulayarak “Boğazın kapanması sadece İran’ı değil, küresel enerji piyasalarını ve dünya ekonomisini doğrudan etkileyecek” ifadelerini kullandı.

 

İRAN'IN ASKERİ DURUŞU:

• Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kontrol altında olduğunu ve sivil gemilerin geçişine açık olduğunu açıkladı.

• Askeri gemilerin yaklaşmasının ateşkes ihlali sayılacağı ve sert karşılık verileceği bildirildi.

• İran, uluslararası ticaret gemilerinin güvenliğini garanti ederken, ABD’nin askeri baskısını “korsanlık” olarak nitelendirdi.

 

HÜRMÜZ'ÜN KÜRESEL ÖNEMİ

• Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği en kritik enerji koridoru.

• Boğazın kapanması, petrol fiyatlarında sert yükseliş ve küresel piyasalarda kriz anlamına geliyor.

• Avrupa ülkeleri ve bölge devletleri, gerilimin enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor.

Uzmanlar, Pezeşkiyan’ın açıklamalarının İran’ın ABD’nin tehditlerine karşı geri adım atmayacağını ve Hürmüz’deki gerilimin küresel ölçekte kriz potansiyeli taşıdığını gösterdiğini belirtiyor.

İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti
İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

Dünya

İran 5 ülkeden savaş tazminatı talep etti

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi"
ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi"

Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran açıklaması! "Çok ilerleme kaydedildi"

ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı
ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

Dünya

ABD-İsrail saldırılarının faturası açıklandı! İran savaş tazminatı miktarını açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali demir

İran adla abc ye e teslimmi olmamdlı körfez üljekeri irans razmşnat ödemeli vd üslerı kapatmalı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23