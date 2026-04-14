Pezeşkiyan konuştu: 'Tüm dünyayı etkileyecek!'
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, küresel haydut Trump’ın Hürmüz Boğazı’na yönelik tehditlerine sert yanıt vererek “Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz” dedi.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, küresel haydut Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’na ilişkin açıklamalarına karşılık verdi. Pezeşkiyan “Trump’ın İran’ın elektrik santrallerini bombalayabileceğini söylemesi, İran milletinin iradesi karşısındaki çaresizliğini gösteriyor” dedi.
TÜM DÜNYA PİYASALARINI ETKİLEYECEK!
Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelere açık olduğunu vurgulayarak “Boğazın kapanması sadece İran’ı değil, küresel enerji piyasalarını ve dünya ekonomisini doğrudan etkileyecek” ifadelerini kullandı.
İRAN'IN ASKERİ DURUŞU:
• Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nın kontrol altında olduğunu ve sivil gemilerin geçişine açık olduğunu açıkladı.
• Askeri gemilerin yaklaşmasının ateşkes ihlali sayılacağı ve sert karşılık verileceği bildirildi.
• İran, uluslararası ticaret gemilerinin güvenliğini garanti ederken, ABD’nin askeri baskısını “korsanlık” olarak nitelendirdi.
HÜRMÜZ'ÜN KÜRESEL ÖNEMİ
• Hürmüz Boğazı, dünya petrol ve doğalgaz ticaretinin yaklaşık %20’sinin geçtiği en kritik enerji koridoru.
• Boğazın kapanması, petrol fiyatlarında sert yükseliş ve küresel piyasalarda kriz anlamına geliyor.
• Avrupa ülkeleri ve bölge devletleri, gerilimin enerji güvenliğini tehdit ettiğini vurguluyor.
Uzmanlar, Pezeşkiyan’ın açıklamalarının İran’ın ABD’nin tehditlerine karşı geri adım atmayacağını ve Hürmüz’deki gerilimin küresel ölçekte kriz potansiyeli taşıdığını gösterdiğini belirtiyor.