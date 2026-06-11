İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!

İran’dan gelen son açıklamalar, küresel enerji ve deniz ticareti açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda alarm seviyesini en üst noktaya çıkardı. Tahran yönetimi, boğazın her türlü gemi geçişine kapatıldığını ilan ederken, bu hatta yapılacak geçişlere doğrudan müdahale edileceğini bildirdi.

Açıklamada, petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil olmak üzere hiçbir deniz aracının Hürmüz’den serbest şekilde geçemeyeceği vurgulandı. Bu çıkış, yalnızca bölgesel bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda dünya enerji akışını etkileyebilecek sert bir stratejik adım olarak değerlendirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İKİ GEMİYİ VURDUK

Gerilimi daha da yükselten açıklama ise İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan geldi. Yapılan duyuruda, Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki geminin hedef alındığı belirtildi.

Bu açıklama, Tahran’ın sadece sözlü uyarıyla yetinmeyeceğini, ilan ettiği deniz ablukasını fiilen uygulamaya başladığını gösterdi. Böylece Hürmüz hattında tehdit dili yerini doğrudan askeri müdahaleye bırakmış oldu.