  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Atatürk dönemi şok belgeler ifşa oldu! Yahudi ve Yunanlıya dokunmak yasaklanırken Müslüman Anadolu insanı sahipsiz bırakıldı Mal varlıklarına el konulacak Devlet düşmanlarına karşı kesin çözüm HÜDA PAR Lideri Yapıcıoğlu: Netanyahu’nun Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözlerini tel’in ediyorum Trump: Erdoğan harika bir lider! Ona saygı duyuyorum! Çok da iyi dostumdur İhraç kararı sonrası Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu! İlk açıklama geldi Kılıçdaroğlu ‘Onu affetmem’ demişti! CHP’den kapı dışarı edilen Başarır: Gözleri dönmüş bunların! Siyonist işgalcilere milyonlarca sterlin gitmiş İngilizleri sağmışlar! Kapı önüne konulan vekillerden Kılıçdaroğlu’na ihraç tepkisi: Cahiller bizi böyle atamazsınız! CHP'li Tanju Özcan'ın maskesi düştü! Eski başkan hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma açıldı Genç kızları fuhuş bataklığına sürüklemek isteyen ahlaksız kadından iğrenç sözler! TikTok'ta yine ahlaksızlık
Dünya İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!
Dünya

İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
İran'dan Hürmüz Boğazı kararı!

İran, Hürmüz Boğazı’nın petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil tüm deniz trafiğine kapatıldığını açıkladı. Devrim Muhafızları ise yasa dışı geçiş yapmaya çalışan iki geminin vurulduğunu duyurarak Körfez’de gerilimi yeni ve çok daha tehlikeli bir aşamaya taşıdı.

İran’dan gelen son açıklamalar, küresel enerji ve deniz ticareti açısından hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı’nda alarm seviyesini en üst noktaya çıkardı. Tahran yönetimi, boğazın her türlü gemi geçişine kapatıldığını ilan ederken, bu hatta yapılacak geçişlere doğrudan müdahale edileceğini bildirdi.

Açıklamada, petrol tankerleri ve ticari gemiler dahil olmak üzere hiçbir deniz aracının Hürmüz’den serbest şekilde geçemeyeceği vurgulandı. Bu çıkış, yalnızca bölgesel bir güvenlik hamlesi değil, aynı zamanda dünya enerji akışını etkileyebilecek sert bir stratejik adım olarak değerlendirildi.

DEVRİM MUHAFIZLARI: İKİ GEMİYİ VURDUK

Gerilimi daha da yükselten açıklama ise İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan geldi. Yapılan duyuruda, Hürmüz Boğazı’ndan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan iki geminin hedef alındığı belirtildi.

Bu açıklama, Tahran’ın sadece sözlü uyarıyla yetinmeyeceğini, ilan ettiği deniz ablukasını fiilen uygulamaya başladığını gösterdi. Böylece Hürmüz hattında tehdit dili yerini doğrudan askeri müdahaleye bırakmış oldu.

ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli saldırı!
ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli saldırı!

Dünya

ABD'den Hürmüz Boğazı'nda tehlikeli saldırı!

İran ve Katar'dan Hürmüz teması
İran ve Katar'dan Hürmüz teması

Dünya

İran ve Katar'dan Hürmüz teması

İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi
İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi

Dünya

İran verileri açıkladı! Hürmüz Boğazı'nın önemi bir kez daha fark edildi

Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri!
Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri!

Dünya

Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23