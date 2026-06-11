11 Haziran 2005: Süreyya Yüksel'in vefatı (Molla Sadreddin'in kızı)

Süreyya Yüksel 1954 yılında Bitlis’in Norşin ilçesinde Molla Sadreddin Yüksel ile Sarate Hanım’ın kızı olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Astronomi Bölümü’nden mezun oldu. Babası Molla Sadreddin, 25 Aralık 2004’te Hakk’a kavuştu, kardeşi Metin Yüksel ise 23 Şubat 1979’da Fatih Camii avlusunda şehid edildi.





Şehit Metin Yüksel



Süreyya Yüksel’in, özellikle üniversite gençliğinin yetişmesinde büyük emeği vardı. Yirmi yıl tefsir dersleri verdi. Güncel meseleler hakkında fetva çalışmalarıyla da tanınıyordu. Hayatını İslâm davasına adamış bir mücahide ve âlimeydi.



Sevenleri onu şöyle anlatır; "Müslümanların olduğu her yerde Süreyya’yı görebilirdiniz. Hiçbir ayrım gözetmeden Müslümanlar nerede sesini duyurmaya çalışıyorsa, Süreyya ön saflardaydı. Hep Allah rızası için koşardı ve menfaati yoktu. Kendisinden ilim konusunda ne istenirse yapardı, onun için yollar ve mesafeler çok önemli değildi."







Başörtü yasaklarını yaşamış biri olarak her zaman başörtülülere destek çıktı. Afgan direnişini destekledi.

Çok iyi derecede Arapça bilir ve Kur’an âşığı olan bir hanımdı.



Açtığı Suffe’de yüzlerce talebe yetiştirdi. İslâm’ın cihana hâkim olması ideali uğrunda her şeyini verebilecek biriydi.



Yardımseverdi. Sofrasında oturmamış öğrenci arkadaşı neredeyse yoktu. O, hiçbir zaman dinmemiş bir yanardağ gibiydi.



Gözlerinden zeka ve cesaret okunurdu. Kur’an çağrısına kendini adamış; tarihselci ve reformist akıma karşı çok ciddi eleştiriler getirirdi.







Hiçbir zaman inandığı şeyden taviz vermedi. Hiçbir değişim ve dönüşüm, onun çizgisinde hiçbir zikzak yaptırmadı.







Sabrı ve emeği öğütlerdi, ardında bıraktığı söylemi ve öğütleri birer vasiyet gibiydi. Çok dinamik ve hareketliydi.

Kanser hastalığından Hicaz’da iki, Çapa Tıp Fakültesi’nde bir defa ameliyat oldu. Ömrünü Medine ve Kâbe’de noktalamayı çok isteyen Süreyya Yüksel, 11 Haziran 2005’te İstanbul Fatih’te hayatını kaybetti. Fatih Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği’ne defnedildi.