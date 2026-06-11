İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor

İran’ın güneyinde askeri gerilimi daha da artıran yeni bir iddia gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki deniz üzerinde İran ile ABD güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşandı.

Haberde, olayın nerede ve hangi ölçekte gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Ancak kullanılan ifade, bölgede yalnızca hava ve kara hattında değil, deniz üzerinde de doğrudan temas yaşandığı izlenimini güçlendirdi.

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, "Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi." ifadelerine yer verildi.