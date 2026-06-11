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Dünya İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor
Dünya

İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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İran'ın güneyindeki denizde İran ve ABD güçleri çatışıyor

İran basını, ülkenin güneyindeki deniz hattında İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar yaşandığını öne sürdü. Kısa açıklama, Hürmüz Boğazı çevresinde zaten yüksek olan tansiyonun deniz cephesinde de tehlikeli biçimde büyüdüğüne işaret etti.

İran’ın güneyinde askeri gerilimi daha da artıran yeni bir iddia gündeme geldi. İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin güneyindeki deniz üzerinde İran ile ABD güçleri arasında sıcak çatışmalar yaşandı.

Haberde, olayın nerede ve hangi ölçekte gerçekleştiğine dair ayrıntı paylaşılmadı. Ancak kullanılan ifade, bölgede yalnızca hava ve kara hattında değil, deniz üzerinde de doğrudan temas yaşandığı izlenimini güçlendirdi.

İran'ın Mehr Haber Ajansının haberinde, "Deniz üzerinde de İran ve ABD güçleri arasında çatışmalar meydana geldi." ifadelerine yer verildi.

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