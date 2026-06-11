İran'dan intikam açıklaması! Karşılık verecekler
İran ordusu, ABD’den gelebilecek her türlü saldırıya karşılık verileceğini açıkladı. Tahran’ın bu mesajı, bölgede askeri gerilimin hızla yükseldiği ve tarafların karşılıklı sert açıklamalar yaptığı kritik bir dönemde geldi.
ABD ile İran hattında tansiyon yeniden zirveye çıktı. Washington cephesinden gelen saldırı sinyallerinin ardından İran ordusu, olası bir Amerikan hamlesine karşı sessiz kalmayacağını duyurdu.
İran ordusundan yapılan açıklamada, ABD’nin her türlü saldırısına karşılık verileceği vurgulandı. Bu açıklama, Tahran’ın savunma pozisyonundan çıkıp doğrudan misilleme tehdidini öne çıkardığını gösterdi.
TAHRAN’DAN “HAZIRIZ” MESAJI
İran tarafı, ABD’nin bölgedeki askeri hamlelerine karşı hazırlıkların tamamlandığı mesajını verdi. Açıklama, olası saldırı halinde karşılığın gecikmeden verileceği yönünde yorumlandı.
Bu çıkış, İran’ın yalnızca diplomatik uyarılarla yetinmeyeceğini, saldırı durumunda sahada askeri yanıt vereceğini açık biçimde ortaya koydu.