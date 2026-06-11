Hürmüz Boğazı yakınlarında patlama sesleri!

İran’da gece boyunca tansiyonu yükselten gelişmeler peş peşe geldi. Ülkenin güneyinde, Hürmüz Boğazı’na yakın konumdaki Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyulduğu bildirildi. Bu gelişme, son saatlerde ABD’den gelen sert saldırı açıklamalarının ardından bölgede askeri alarmın daha da yükseldiğine işaret etti.

İran basınında yer alan bilgilere göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı iki kentte halk tarafından patlama sesleri duyuldu. Sirik’te en az üç ayrı patlama sesinin işitildiği aktarılırken, seslerin tam olarak hangi noktadan geldiğine ilişkin net bir bilgi paylaşılmadı.

İran'ın Tesnim Haber Ajansına göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik ve Minab kentlerinden patlama sesleri duyuldu.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi'ndeki Keşm ve Hengam adalarında bazı noktaların ABD saldırılarının hedefi olduğu ve Bender Abbas kentinde de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

İran devlet televizyonunun Hürmüzgan Valiliğine dayandırdığı haberinde, Keşm ve Hengam adalarında saldırılardan kaynaklanan patlamalar olduğu belirtildi.

Öte yandan, Bender Abbas kentinde de patlama sesleri duyulduğu kaydedildi.