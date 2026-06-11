İran'dan ABD'ye rest: Hedefler belirlendi

İran ile ABD hattında tansiyon yeniden yükselirken, Tahran’dan gelen son açıklama bölgedeki gerilimi daha da artırdı. İran basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin askeri yapısı Amerikan hedeflerine yönelik yeni bir liste oluşturdu ve olası bir saldırı halinde bu noktaların vurulması için hazırlıklarını tamamladı.

İranlı askeri kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, Silahlı Kuvvetler’in ABD’den gelebilecek herhangi bir hamleye karşı tam hazırlık içinde olduğu vurgulandı. Buna göre İran, yalnızca savunmada kalmayacak; saldırı gelmesi halinde karşılığı anında ve doğrudan verecek.

TAHRAN’DAN “ANINDA KARŞILIK” MESAJI

Verilen mesajın en dikkat çekici bölümü, İran’ın karşılık verme süresine yaptığı vurgu oldu. Askeri kaynaklar, ABD’den gelebilecek olası saldırılara yanıtın gecikmeden verileceğini belirterek, Tahran’ın bekle-gör çizgisinde olmadığını gösterdi.

Bu yaklaşım, İran’ın son dönemde yalnızca caydırıcılık dili kullanmadığını, aynı zamanda aktif misilleme kapasitesini ön plana çıkarmaya başladığını ortaya koyuyor. Özellikle “yeni hedefler” ifadesi, kriz anında çatışmanın daha geniş alanlara yayılabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

GERİLİM SADECE SÖYLEM DÜZEYİNDE KALMIYOR

İran’ın bu çıkışı, Washington ile Tahran arasında son dönemde art arda gelen sert açıklamaların ardından geldi. Taraflar arasındaki kriz, artık yalnızca diplomatik cümlelerle sınırlı olmayan, askeri planlama ve hedef belirleme aşamasına taşınmış görüntüsü veriyor.

Tahran’ın “ABD çıkarları” vurgusu da dikkat çekiyor. Bu ifade, hedeflerin yalnızca doğrudan askeri üslerle sınırlı olmayabileceği, daha geniş bir etki alanının hesaplandığı yorumlarına yol açtı.

ORTA DOĞU’DA YENİ ÇATIŞMA DALGASI ENDİŞESİ

İran cephesinden gelen bu sert mesaj, Orta Doğu’da zaten kırılgan olan dengeleri daha da hassas hale getirdi. Bölgedeki askeri hareketlilik ve karşılıklı restleşmeler, yeni bir sıcak çatışma dalgası ihtimalini büyütüyor.

Tahran yönetiminin son açıklamasıyla birlikte gözler şimdi Washington’dan gelecek yanıta çevrildi. İran’ın verdiği mesaj net: Olası bir saldırı halinde cevap gecikmeyecek ve hedefler şimdiden belirlenmiş durumda.