ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! Saldırının şiddeti artacak

ABD ile İran arasındaki gerilimde tansiyonu daha da yükselten yeni açıklama Başkan Donald Trump’tan geldi. Beyaz Saray’daki Durum Odası’ndan konuşan Trump, İran’a yönelik son saldırılara ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Trump, İran içindeki bazı hedeflerin vurulması için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını söyledi. Vurulan noktaların bir bölümünün başkent Tahran’a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu belirten ABD Başkanı, operasyonların yalnızca sınırlı bir uyarı değil, doğrudan askeri baskı hamlesi olduğunu ortaya koydu.

Fox News'e göre Trump, Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan İran'a yönelik yeni saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

İran'ın içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesinin kullanıldığını belirten Trump, bunların bir kısmının başkent Tahran'a yaklaşık 65 kilometre mesafede olduğunu söyledi.

Trump, ABD'ye ait savaş uçaklarının İran hava sahasında uçtuğunu belirterek, ülkenin güneybatı bölgelerinde radar ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini kaydetti.

"İranlı üst düzey yetkililerin kendisini aradığını ve bombalamayı durdurmalarını istediğini" aktaran Trump, saldırıların yakında duracağını belirtti.

İran'ın anlaşmayı imzalamaması halinde ise Trump, küfürlü bir ifade kullanarak, eğer anlaşmayı imzalamazlarsa yarın onları çok "şiddetli" şekilde bombalayacaklarını vurguladı.

Trump, bunun dünya üzerinde en çok ihlal edilen ateşkes olduğunu da savundu.