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#1
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Naime Bilinç Bulucu, asitli yiyecek ve içeceklerin ardından dişleri hemen fırçalamanın diş minesinde aşınmayı artırabileceğini belirtti.

#2
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bulucu, diş minesinde ve dokularında meydana gelen aşınmaların günümüzde giderek daha yaygın hale geldiğini, erken dönemde fark edilmeyen aşınmaların ilerleyen süreçte diş hassasiyeti, kırıklar ve çene eklemi problemlerine yol açabileceğini aktardı.

#3
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Dişlerin günlük kullanımı sırasında meydana gelen çok küçük madde kayıplarının zamanla gözle görülür seviyelere ulaşabildiğine değinen Bulucu, mekanik, kimyasal ve fiziksel etkenlerin uzun vadede dişlerde kalıcı hasarlara neden olabileceğini vurguladı.

#4
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Bulucu, diş aşınmalarının genel olarak dişlerin birbirine sürtünmesine bağlı aşınma, yanlış fırçalama veya dış etkenlere bağlı aşınma ve asit kaynaklı aşınma olmak üzere üç temel başlık altında incelendiğin belirterek, şunları kaydetti:

#5
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

"Dişlerin birbirine sürtünmesine bağlı aşınma, normal çiğneme sırasında da görülebilir. Normal çiğneme sırasında dişlerde yıllar içinde yavaş ve düzenli şekilde meydana gelen madde kaybı, doğal bir süreç.

#6
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Ancak çene kapanışındaki bozukluklar veya diş sıkma ve gıcırdatma alışkanlığı nedeniyle oluşan aşınmalar, normalden fazla ilerleyebilir. Özellikle geceleri görülen diş sıkma alışkanlığı, dişlerde ciddi aşınmalara ve dişleri çevreleyen çene kemiğinde hasara neden olabilir.

#7
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

İleri düzeydeki aşınmalar, çene yüksekliğinin azalmasına ve zamanla çene ekleminde ağrı ile fonksiyon bozukluklarına yol açabilir."

#8
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Yanlış fırçalama veya dış etkenlere bağlı aşınmaların en sık nedenlerinden birinin diş fırçası olduğunu aktaran Bulucu, özellikle sert ve yatay hareketlerle yapılan fırçalamanın diş yüzeylerinde kalıcı hasara yol açabileceğine işaret etti.

#9
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Bulucu, "Diş fırçasına bağlı aşınmalar, en sık görülen aşınma tipi. Aşınmanın görüldüğü bölge, kişinin sağ veya sol el kullanmasına göre değişebilir. Bu bölgeler genellikle kama şeklinde görünür. İleri vakalarda diş kırıkları meydana gelebilir. Bu nedenle dişlerin yukarı-aşağı hareketlerle fırçalanmasını öneriyorum." değerlendirmesini yaptı.

#10
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Asit kaynaklı diş aşınmasının bakterilerden bağımsız geliştiğini ve ağız ortamının asitlik seviyesinin düşmesiyle diş minesinde çözünmenin başladığını kaydeden Bulucu, yüksek asit içeren yiyecek ve içeceklerin sık tüketilmesinin riski artırdığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

#11
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

"Limon emme alışkanlığı, asitli meyvelerin sık tüketimi ve bazı meyve sularının aşırı tüketimi, diş minesinde geri dönüşü olmayan kayıplara neden olabilir. Asit nedeniyle yumuşayan diş yüzeylerinin hemen fırçalanması, aşınmayı artırabilir. Sık ve bol miktarda meyve yiyen veya kola ve meyve suyu tüketen kişilerin, bu tür gıdaları aldıktan sonra dişlerini fırçalamak için 1 ila 1,5 saat beklemesi gerekir. Bu süre içerisinde tükürük, diş minesinin yeniden güçlenmesine yardımcı olur. Dişler az aşındırıcı özelliğe sahip macunlarla, yukarı-aşağı hareketlerle ve yumuşak ya da orta sertlikte bir fırçayla temizlenmeli."

#12
Foto - Uzmana kulak verin! Asitli gıdaların ardından diş fırçalamak mine aşınmasını artırabiliyor...

Bulucu, diş aşınmalarının büyük ölçüde önlenebilir sorunlar olduğuna dikkati çekerek, "Asitli yiyecek ve içeceklerin dişlerle temas süresini mümkün olduğunca kısa tutun. Gazlı içecekleri ağzınızda bekletmeyin, pipet kullanın. Meyveleri uzun süre emmeyin. Asitli yiyecek ve içeceklerden hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın. Dişlerinizi yumuşak bir fırça ve az aşındırıcı bir diş macunuyla nazikçe temizleyin. Eğitim en iyi savunma yöntemi." değerlendirmesinde bulundu.

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