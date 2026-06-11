Resmi Gazete'de yayımlandı: TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale usulüyle satışa çıkardığını duyurdu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kayyum olarak atandığı Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü ihale usulüyle satışa çıkardığını duyurdu.
TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, mülkiyeti TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait olan mal, hak, varlık ve sözleşmelerden oluşturulan iktisadi bütünlük satışa sunuldu.
TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.
İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (kısa liste) oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.
İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar olacak.
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