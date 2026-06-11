Oktay Saral sebeplerini saydı! İsrail'in korktuğu tek ülke Türkiye

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, Akit TV’de yaptığı açıklamalarda İsrail ve Siyonizm üzerinden dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Saral, İsrail’in bölgede en çok Türkiye’den çekindiğini belirterek, Türkiye’nin savunma sanayii ve tarihi birikimiyle yeniden büyük güç olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, katıldığı televizyon programında İsrail’e yönelik sert ifadeler kullandı. Türkiye’nin bölgedeki rolüne dikkat çeken Saral, İsrail’in korktuğu tek ülkenin Türkiye olduğunu savundu.

Saral, Türkiye’nin tarihsel gücüne ve son yıllarda savunma sanayiinde attığı adımlara işaret ederek, ülkenin yeniden yükseliş dönemine girdiğini ifade etti. Türkiye’ye karşı çeşitli planlar yapıldığını belirten Saral, bu süreçte özellikle İsrail ve Siyonist çevrelerin Türkiye’den çekindiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın açıklamaları:

İsrail'in korktuğu tek ülke Türkiye'dir. Türkiye küllerinden doğacak yeniden büyük güçlü Türkiye olacak. Elhamdülillah savunma sanayimizle birlikte bizden korkan çekinen bizi yok etmeye çalışan güçler bir çok oyunlar oynuyor. Özellikle İsrail, bu Siyonistler Türklerden korkarlar. Türklerle savaşmamaları gerektiği kendi kutsal kitaplarında yazar.