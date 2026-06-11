Türkiye'yi de o küçücük beyniyle eleştirmiş... Bak sen şu Brezilyalı velede...
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraftarı hayal kırıklığına uğratan Arroyo denilen sözde oyuncu müsveddesi aklınca Beşiktaş'ı geride bırakmış...
Beşiktaş'ta oynadığı futbolla taraftarı hayal kırıklığına uğratan Arroyo denilen sözde oyuncu müsveddesi aklınca Beşiktaş'ı geride bırakmış...
Beşiktaş’a büyük umutlarla transfer olan ve 10 numaralı formanın emanet edildiği Keny Arroyo, siyah-beyazlı takımdan ayrıldıktan sonra gittiği Cruzeiro’da adeta küllerinden doğdu.
Siyah-beyazlı formayla büyük umutlar beslenen ancak kısa süre içinde yolların ayrıldığı genç futbolcu, Brezilya basınına yaptığı açıklamalarda Beşiktaş dönemine ve yeni hayatına dair çarpıcı itiraflarda bulundu.
- Cruzerio’nun çok büyük ve bir çok kupaya sahip bir kulüp olduğunu gördüm. Başkan Pedro Lourenço benimle iletişime geçti. Cruzerio’ya geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi iyi geliştirdim ve Beşiktaş’ta yaşadıklarımı geride bırakabildim. - Brezilya’da çok iyi gelişim gösterdim, takım arkadaşlarımın bana yaklaşımı bu süreçte çok yardımcı oldu. Takım beni çok hızlı bir şekilde kabul etti ve destek verdi. Bu sayede kısa sürede mutlu hissettim ve sahada neler yapabileceğimi gösterebildim.
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