- Cruzerio’nun çok büyük ve bir çok kupaya sahip bir kulüp olduğunu gördüm. Başkan Pedro Lourenço benimle iletişime geçti. Cruzerio’ya geldiğim için çok mutluyum. Burada kendimi iyi geliştirdim ve Beşiktaş’ta yaşadıklarımı geride bırakabildim. - Brezilya’da çok iyi gelişim gösterdim, takım arkadaşlarımın bana yaklaşımı bu süreçte çok yardımcı oldu. Takım beni çok hızlı bir şekilde kabul etti ve destek verdi. Bu sayede kısa sürede mutlu hissettim ve sahada neler yapabileceğimi gösterebildim.