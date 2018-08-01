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Peynirli çörek tarifi

Eğer çay saatlerinde doyumluk ve kolay bir tarif arıyorsanız lor peyniri, soğan ve baharatlarla hazırlanan bu güzel tarifi sizde evinizde deneyebilirsiniz.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:04
Peynirli çörek tarifi

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1/2 çay bardağı yoğurt

1 adet yumurta akı

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 çay bardağı ılık süt

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1/2 yemek kaşığı tuz

İÇ HARCI İÇİN:

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

200 gram lor peyniri

2 dal taze soğan

1/2 çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1 adet yumurta sarısı

YAPILIŞI:

Kuru mayayı, toz şeker ilavesiyle ılık sütte eritin. Zeytinyağı, yumurta akı ve oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağını derin bir karıştırma kabına alın.

Tamamen eriyen kuru mayayı katıp elinizle karıştırın. Ayrı bir kaba elediğiniz ölçülü un ve tuz karışımından azar azar ekleyip hamuru yoğurmaya başlayın.

Hamur toparlanıp ele yapışmayan bir kıvam aldığında yoğurma işlemini durdurun. Üzerine hafif nemli ve pamuklu bir bez kapatıp 40-45 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı için; ayıklanmış taze soğanları oldukça küçük küpler halinde kesin. Lor peyniri ve taze çekilmiş tane karabiberle karıştırın.

Mayalı hamurdan küçük yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle hafifçe açın. Şekil verdiğiniz hamurları yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

Hamurların üzerine eritilmiş tereyağı sürüp orta kısımlarını peynirli karışımla doldurun. Üzerlerine nemli bir bez kapatıp 10 dakika daha dinlendirin.

Kenar kısımlarına çırpılmış yumurta sarısı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin. Sıcağı sıcağına sevdiklerinizle paylaşın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 15:04
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