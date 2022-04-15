Peynir altı suyu faydaları nelerdir, nasıl kullanılır? Peynir altı suyu kürü İbrahim Saraçoğlu tarifi

Peynir altı suyu içeriğinde bulunan, probiyotikler ve mineraller vücut açısından oldukça faydalıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur. Hazmı kolaylaştırır. Ayrıca, hastalıklara karşı da önleyici, tedavi edici özellikleri bulunur. Peynir altı suyu kürü İbrahim Saraçoğlu tarafından özellikle tavsiye edilmektedir.

Peynir altı suyu nedir?

Peynir altı suyu; peynir yapımı esnasında kalan suya denir. Peynir altı suyunu doğal bir şekilde elde etmek için, peynir yapımı aşamasına gidilmesi gerekir. Evde lor peyniri (çökelik) yapımı ile elde edebilirsiniz. Doğal sütü kaynattıktan sonra, kesilmesini beklemeniz gerekir. Daha sonra kaynayan ve kesilen sütün içeriğindeki lor peyniri ve peynir altı suyunu ayırmanız gerekir. Karışımı süzmek için temiz ve hijyenik bir tülbentten yardım alabilirsiniz. Ayırdığınız peynir altı suyunu, düzenli aralıklar ile tüketebilirsiniz. Böylece, peynir altı suyu kürü ile sayısız hastalığın önüne geçebilirsiniz.

Peynir altı suyunun faydaları

Peynir altı suyu faydaları şunlardır:

İçeriği protein açısından oldukça zengindir. Bu nedenle kas dokularının hacmini artırır.

Metabolizmayı hızlandırıcı özelliğe sahiptir. Bu açıdan hazımsızlığa da iyi gelir. Ayrıca, yağ yaktığı için kilo vermeye de yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Diyabet rahatsızlıklarına iyi gelir.

Kanser önleyici olarak da tavsiye edilir. Prostat kanser riskini ve göğüs kanser riskini düşürür. Ayrıca rahim kanser riskini de azaltır.

Kas ve kemik ağrılarını giderir. Ayrıca, kemik erimesi hastalıklarına da iyi gelir.

Hormonal dengeyi sağlar. Yüksek kolesterole, yüksek tansiyona iyi gelmektedir.

Güneş çarpmalarına da iyi gelir. Güneş çarpması görülen bir kişi, peynir altı su ile yıkandığında kısa sürede iyileşir. Geleneksel yöntemler arasında uygulanır.

Peynir Altı Suyu Kürü İbrahim Saraçoğlu

Peynir altı suyunun, birden farklı hastalık için tedavi edici özelliğe sahip olduğunu söyleyebiliriz. İbrahim Saraçoğlu da peynir altı suyu kürü ile alakalı çeşitli açıklamalarda bulunmuştur. Şifa deposu olan peynir altı suyunu, evinizde doğal yöntemler ile hazırlayabilir ve kolay bir şekilde tüketebilirsiniz.

Peynir altı suyu nasıl yapılır?

Evinizde peynir altı suyu yapmak istediğinizde hem lor peyniri elde etmiş olursunuz hem de peynir altı suyunu hazırlamış olursunuz. Şimdi çok kolay adımlardan geçerek peynir altı suyunu hazırlayalım:

Kaynatmak için 1 litre sütünüzü hazırlayın. Tencereye eklediğiniz 1 litre süt kaynamaya başladığında 2 yemek kaşığı kadar sirke yahut limon suyu ekleyin. Biraz zaman geçtikten sonra yani tenceredeki süt kesildikten sonra katı ve sıvı maddeler birbirinden ayrılacaktır. Lor peynir kıvamını elde ettiğinizde, tencerenin altını kapatabilirsiniz. Bu esnada katı kısım tencerenin yüzeyine yaklaşmış olacak. Katı olan parçaları bir süzgeçle ayrı bir kaba almalısınız. Ayırdığınız bu parçaları, buzdolabına soğuması için gönderebilirsiniz. Tencerenizde kalan su ise peynir altı suyu olarak hazırlanmış oluyor. Elde edilen bu peynir altı suyunu dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz.