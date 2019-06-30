Peygamberimiz dua öğretiyor

Rasûlullah aleyhisselam buyurdular:

“Bir kul yâ Rab! Beni bağışla diye dua ettiği zaman, Allah Teâlâ şöyle der: ‘Kulum bir günah işledi ve bu günahı bağışlayıp îcâbında muâhaze edecek bir Rabbi olduğunu bildiği için sizi şâhid tutuyorum ki Ben de kendisini bağışladım.” (Buhârî, Müslim)

Hz. Peygamber buyurmuştur ki: “Allah kendisinden hep bağışlanma isteyenlerin her türlü gayelerini yerine getirir, tasalarını giderir, darlıktan çıkarır ve hiç hesap etmediği bir yerden rızıklarını ihsân eder.” (Ebû Dâvûd, İbn Mâce, Müsned)

Hz. Âişe’nin şöyle anlattığı rivâyet edilir:

“Allah Rasûlü geceleyin uykudan uyanıp da herhangi bir şeyden şikâyet ettiği ya da muzdarip olduğu zaman şöyle derdi:

“O, tek ve yegâne üstün olan Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. O, göktekilerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin Rabbi olan ‘güçlü’ ve ‘bağışlayıcı’ zâttır.”