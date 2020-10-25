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Gündem Peygambere hakaret sonrası Payitaht Abdülhamid Han'ın videosu yıktı geçti!
Gündem

Peygambere hakaret sonrası Payitaht Abdülhamid Han'ın videosu yıktı geçti!

İslam'a düşmanlığıyla bilinen Fransa, sözde Peygamber Efendimiz'e ait bir karikatürü devlet binalarında yayınlanmıştı. Müslümanları kışkırtmak için ellerinden geleni yapan Fransa'nın bu skandal provokasyonundan sonra sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasına giren Payitaht Abdülhamid Han'ın Fransız sefiri ile yaptığı konuşma güne damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 10:16:00 -

Fransa'da bir öğretmen derste öğrencilerine Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed'e ve İslam'a hakaret içeren karikatürlerini göstermiş ve 16 Ekim'de başı kesik halde ölü bulunmuştu. Olayın ardından Fransa'da Müslümanlara yönelik baskılar arttı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Müslümanları hedef gösteren açıklamalarda bulunmuş, İslami radikalleşme ve terörle mücadeleyi yoğunlaştıracağını söylemişti. Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürler, devlet kurumlarına ait binalara yansıtılmıştı.

Fransa’nın Hazreti Muhammed’e hakaret eden bir öğretmenin şüpheli ölümü sonrası Müslümanları hedef alıp, Peygamberimize hakaretin dozunu artırması sosyal medyada büyük tepki gördü.

Payitaht Abdülhamid dizisinde bir sahnede Fransa'nın peygambere hakareti sonrası yaşanan gelişmeler böyle anlatıldı.

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Yorumlar

bAYRAM

Rabbim Abdülhamid Han dan razı olsun.. biz müslümanlaa da böyle dirayetli olmayı nasip etsin inşallah
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