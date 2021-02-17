Alemlere Rahmet olan Peygamber Efendimiz (s.av) yeme, içme ve giyinme gibi beşeri fiilleri yaptığı insani hal ve hareketlere Zevâid Sünnet denir. Zevâid Sünnetin belki de en geniş konusu yemek ve içmek üzerinedir. Çünkü Peygamber Efendimiz yemek yerken veya bir şey içerken çok titiz davranmış Müslümanlar tarafından da dikkatlice izlenerek tatbik edilmiştir. İşte merak edilen haberimizin detayları…

Peygamber Efendimiz yemek yerken nelere dikkat ederdi? Peygamber Efendimizin yemek yeme sünneti nasıldı?

Her Müslüman Peygamber Efendimizin sünnetine riayet ederek ona gücü nispetinde benzemeyi ve ona layık bir ümmetten olmayı gönülden arzu eder. Sizler için Peygamber Efendimizin yemek yerken nelere dikkat ettiğini haberimizde topladık…

1. Yemekten evvel ve sonra elini yıkamak,

2. Yemeği kendi önünden almak,

3. Sağ eliyle yemek,

4. Lokmayı ağza göre almak ve iyice çiğnedikten sonra yutmak,

5. Lokmayı yutmadıkça ikinci lokmaya el uzatmamak ağzında lokma ile konuşmamak,

6. Suyu içmeden evvel bardağa bakmak,

7. Suyu bir solukta içmemek,

8. Bardağın içine nefes vermemek,

9. Başkalarını tiksindirecek söz ve hareketten kaçınmak,

10. Başkasının lokmasına ve yediğine bakmamak,

11. Lokmayı ağzına korken kafasını tabağa doğru uzatmamak,

12. Yemekte israf etmemek, lokmasını ve aldığı yemeği bitirmek,

13. Ağzından bir şey çıkarmak gerektiğinde yüzünü sofradan çevirmek ve sol eli ile almak,

14. Dişleriyle koparmış olduğu lokmayı yemeğe batırmamak.