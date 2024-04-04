Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'in övgüyle bahsettiği tek ot: Kan basıncını, kolesterolü dengede tutuyor

Çörek otu kan şekeri seviyesi üzerinde de önemli etkilere sahip. Özellikle yükselen kan basıncını stabil seviyeye taşıyor. Peki çörek otunun faydaları neler?

ÇÖREK OTU NEDİR?

Çörek otu daha çok ekmek ve diğer hamur işi ürünlerini süslemek için kullanılan bir tohumdur. Güneybatı Asya, Orta Doğu ve Güney Avrupa'da yetişen küçük çiçekli Nigella sativa bitkisinin meyvelerinden elde edilir. Çörek otu, mutfaklarda aslında süsleme haricinde faydaları nedeniyle de dikkat çekmesi gereken bir ürün. Binlerce yıldır ilaç yapımında kullanılan çörek otunun bağışıklık sisteminden mide ve sindirim sorunlarını gidermeye kadar pek çok faydası vardır. "Çörek otu nasıl kullanır?" diye düşünmeden salatanıza bir çay kaşığı ekleyin.

Çörek otu, Nigella sativa adlı Asya, Orta Doğu ve Akdeniz'e özgü çiçekli bir bitkidir. Çörek otu, zor iklimlerde ve koşullarda yetişebilir.Ayrıca siyah kimyon olarak adlandırılsa da kimyon ile ilişkisi yoktur. Biberli bir tada sahip olan çörek otu, Hint ve Orta Doğu mutfaklarında baharat olarak kullanılır. Toz haline getirilerek tüketildiği gibi tohumlarının sıkılmasıyla yağı da elde edilir. Çörek otu kalsiyum, demir, çinko, bakır, tiamin, niasin, fosfor ve folik asit içerir.

ÇÖREK OTUNUN FAYDALARI NELER?

Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardım eder.

Kanserle savaşırken yine destekçininiz olabilir.

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Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir.

Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir.

Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir.

Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir.

Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

Diyabet hastalarının her gün çörek otu taneleri tüketmeleri kan şekerleri düzeylerinde denge sağlayabilir.

ÇÖREK OTU YAĞININ FAYDALARI NELER?

Akciğerlere iyi gelir,

İltihabı önlemeye destek olur,

Solunumu rahatlatabilir,

Kolesterol ve kan basıncına iyi gelebilir,

Kan şekerini düzenlemeye katkıda bulunabilir,

Cilde ve saça iyi gelir,

Ciltteki tıkanan gözenekleri açabilir,

Hafıza ve odaklanmaya iyi gelebilir.