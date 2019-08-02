Peugeot, ağustosta ÖTV farkının yarısını karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Peugeot Türkiye, ağustosta da ÖTV farkının yarısını karşılıyor.



Peugeot Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, şirket, benzersiz sürüş keyfine, eşsiz bir tasarıma ve geleceğin teknolojisine sahip binek modellerinde ve zor işlerin kolay yolunu sunan hafif ticari modellerinde ÖTV farkına destek kampanyasının yanı sıra rekabetçi finans kampanyaları ile dikkati çekiyor.



Peugeot SUV 2008, Peugeot 308, Peugeot RIFTER modellerinin satışında ÖTV farkının yarısı Peugeot veriyor.



Bu kapsamda, Uluslararası 63 ödüle sahip, yeni nesil Peugeot i-Cockpit ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile üst düzey teknoloji ve sürüş keyfi sunan Peugeot SUV 3008'in yanı sıra performansı ve dış tasarımı ile "boyut atlatan" Peugeot SUV 5008 modellerinde 40 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası sunuluyor.

EAT6 6 ileri tam otomatik şanzıman, cam tavanlı ve Mirror Screen ile Peugeot 208, Hurda indirimi ile 79 bin liradan başlayan fiyatlarla ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satılıyor.

BlueHDi dizel motor ve EAT6 6 ileri tam otomatik şanzımana sahip Peugeot SUV 2008, 40 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Peugeot i-Cockpit, panoramik cam tavan ve Apple CarPlay ile Peugeot 308, 30 bin lira için 12 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile alıcılarını bekliyor.



Yeni nesil tasarım çizgisi, 7" kapasitif dokunmatik ekranı ve üstün yakıt ekonomisi ile Peugeot 301, Hurda indirimi ile 74 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla ve yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile satılıyor.

Güçlü SUV görünümü, Zenith cam tavan ve EAT8 8 ileri tam otomatik şanzıman ile segmentinde yenilik getiren Peugeot RIFTER, 45 bin lira için 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyası ile sunuluyor.

Güvenliği testlerle onaylanan ve yakıt ekonomisi sunan yeni Peugeot Boxer Minibüs, 90 bin lira için 24 ay yüzde 0,79 faizli kredi kampanyası ile satışa sunuluyor.



Yakıt ekonomisi ve efektif yükleme hacimleriyle Peugeot hafif ticari araç modellerinde ise 45 bin liraya kadar 15 ay yüzde 0 faizli kredi kampanyasıyla satılıyor.

