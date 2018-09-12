Petrolün varili ne kadar?

Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından dün açıklanan stok verilerine göre, ülkede petrol stokları geçen hafta 8,6 milyon varil azalarak 395,9 milyon varile düştü. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüşün ardından küresel piyasalarda ham petrol fiyatlarında artış oldu.

Ayrıca, kasım ayında resmen uygulamaya konulacak ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarının ikinci dalgasının piyasalar üzerindeki etkisi, petrol fiyatlarının yukarı yönlü seyrini desteklemeye devam ediyor.

Bu arada, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak, petrol piyasasının bazı ülkelerdeki üretim düşüşü nedeniyle kırılgan bir yapıya sahip olduğuna dikkati çekti. Novak, piyasanın İran konusundaki belirsizlik gibi jeopolitik sorunlardan etkilendiğini belirterek, bu durumdan İran'dan günde 2 milyon varil petrol ithal eden ülkelerin olumsuz etkilenebileceğini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) dün açıkladığı "Eylül 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent petrolde varil fiyatı tahminini 73 dolara, Batı Teksas türü petrolde ise 67 dolara yükseltti.

Rapora göre, gelecek yıl ise Brent petrolün varil fiyatının ortalama 74 dolar, WTI petrol fiyatının da ortalama 68 dolar olması bekleniyor.

EIA'nın ağustos ayı raporunda, Brent petrolün varil fiyatı bu yıl için 72 dolar, WTI ham petrolün varil fiyatı ise 66 dolar olarak tahmin edilmişti. Gelecek yıl için ise Brent petrolün varil fiyatının 71 dolar, WTI petrolün varil fiyatının da 65 dolar olacağı öngörülmüştü.

Uluslararası petrol piyasasında bugün OPEC'in açıklayacağı ağustos ayı "Petrol Piyasası Raporu" takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 79,53 ile 79,70 dolar aralığının direnç, 79,19 ile 79,36 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.