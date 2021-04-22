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Ekonomi Petrol zengini ülkeden dış kredi kararı
Ekonomi

Petrol zengini ülkeden dış kredi kararı

Petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomilerinden biri olan Nijerya'nın, ülke ekonomisine katkı sağlamak için Dünya Bankası ve Brezilya'dan 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-22 00:42:00 -
Petrol zengini ülkeden dış kredi kararı

Petrol zengini ve Afrika'nın en büyük ekonomilerinden Nijerya'nın, ülke ekonomisine katkı sağlamak için Dünya Bankası ve Brezilya'dan 2,7 milyar dolarlık dış kredi alacağı bildirildi.

Nijerya Senatosundan konu ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada, salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle borç alınmasına karar verildiği belirtildi.

Buna göre, Nijerya'nın Dünya Bankasından 1,5 milyar dolar ve Brezilya'dan da 995 milyon avro (1,2 milyar dolar) dış kredi alacak.

Nijerya, Dünya Bankasından alacağı krediyi, ülkenin 36 eyaleti için mali destek ve salgının gıda güvenliği dahil geçim kaynakları üzerindeki etkisini dengelemek ve ekonomik toparlanmayı teşvik etmek için kullanacak.

Brezilya'dan alınacak borç ile de ülkenin tarım sektörü desteklenecek.

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