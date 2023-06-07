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Dünya Petrol zengini ülke kriz yaşıyor! Haftada 3 gün çalışacaklar
Dünya

Petrol zengini ülke kriz yaşıyor! Haftada 3 gün çalışacaklar

Yeniakit Publisher
2023-06-07 20:53:00 -
Petrol zengini ülke kriz yaşıyor! Haftada 3 gün çalışacaklar

Nijerya'da hükümetin sübvansiyonları kaldırmasının ardından zamlanan akaryakıt fiyatları nedeniyle 2 eyalette kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 3 güne düşürüldü.

Nijerya'nın Kwara ve Edo eyaletlerinde, artan akaryakıt fiyatları nedeniyle kamu çalışanlarının haftalık çalışma süresi 5 günden 3 güne düşürüldü. Kwara Valiliği, bu kararın artan akaryakıt fiyatlarıyla mücadele etmek için alındığını belirtti.

Akaryakıt fiyatında 3 kat artış yaşandı

Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs'ta petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonu kaldıracağını söylemiş ve ülkede akaryakıt fiyatları yükselmişti. Litresi 185 nairaya (yaklaşık 0,40 dolar) satılan akaryakıtın fiyatı, 488-557 nairaya (1,06-1,21 dolar) çıkmıştı.

Sendikalar grevden vazgeçti

Nijerya'da faaliyet gösteren işçi sendikaları, eski akaryakıt fiyatlarına dönülmesi için 7 Haziran'a kadar süre vermiş, aksi takdirde ülke çapında grev başlatacaklarını söylemişti. Ancak sendikalar, hükümetle yapılan görüşmelerin ardından grev kararını askıya almıştı.

"Zengini kayırıyorlar"

Afrika'nın ikinci büyük petrol üreticisi olan Nijerya, rafineri sayısının yetersizliğinden dolayı akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ettiği bir konumda bulunuyor. Hükümet, Ekim 2000'de, petrol şirketlerine doğrudan mali destek sağlayarak akaryakıt sübvansiyonunu uygulamaya koymuştu.

Devlet Başkanı Tinubu, söz konusu sübvansiyonun yoksulları değil, sadece zenginleri kayırdığını ve maliyetin giderek arttığını belirterek, sübvansiyonu kaldıracağını açıklamıştı.
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