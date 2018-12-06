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Petrol üretim kısıntısında anlaşma sağlandı

OPEC petrol üretim kısıntısında anlaşmaya vardı.

06 Aralık 2018 Perşembe 16:25
Petrol üretim kısıntısında anlaşma sağlandı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) Viyana'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı.

Kararda, petrol üretim kısıntısında anlaşılırken, nihai miktar henüz belirlenmedi.

Trump'ın çağrısına uymadılar

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerine ve müttefiklerine, petrol üretiminin gelecek yıl düşürülmemesi için çağrıda bulunurken, üretimin düşürülmesinin dünya genelinde petrol fiyatlarında yüksek artışı tetikleyeceği uyarısında bulundu.

Trump, OPEC toplantısı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Umut edelim ki OPEC, şu andaki gibi petrol akışını sürdürecek ve kısıtlamaya gitmeyecek. Bütün dünyanın yüksek petrol fiyatlarına ne ihtiyacı ne de arzusu var“ ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, petrol üretimini azaltmak için kimseden izin almayacağını söyledi.

ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nden (OPEC) petrol üretimini azaltması isteğinin ardından Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid El Falih, petrol üretimini azaltmak veya kesmek için kimseden izin almalarının gerekmediğini açıkladı.

El Falih, ülkesinin petrol üretiminin Aralık ayında günlük 10,7-10,8 milyon varil seviyesine ulaşacağını ve OPEC ülkelerinin yapılan üretimi azaltmasının en az 6 ay sürmesi gerektiğini belirtti.

Suudi bakan, şu ana kadar petrolü azalmak için bir anlaşmanın yapılmadığını, petrol pazarında bir kriz yaşanmasını istemediklerini söyledi.El Fatih, "Petrol üretimi günde bir milyona azalırsa yeterli olacak, şu anki petrol fiyatları konusunda rahatız" açıklamasında bulundu.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:25
  1. OPEC
  2. petrol üretim kısıntısı

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