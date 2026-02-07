Petrol piyasasında hareketlilik! ABD’de sondaj kuleleri yeniden yükselişe geçti
Küresel enerji piyasalarının gözü kulağı Amerika’dan gelen üretim verilerindeyken, petrol sahalarından beklenen haber ulaştı. Baker Hughes tarafından açıklanan haftalık verilere göre, ABD’de faaliyet gösteren petrol sondaj kulesi sayısı geçtiğimiz haftaya oranla 1 adet artarak toplamda 412’ye yükseldi.
Buna göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 31 Ocak-6 Şubat tarihlerinde bir önceki döneme göre 1 artarak 412 oldu.
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 68 azaldı.
Perşembe gününü 67,34 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,29 dolar seviyesinde tamamladı.
Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 63,55 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 63,29 dolar seviyesinde tamamlamıştı.