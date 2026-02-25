Petrol piyasasında ABD ve İran gerilimi: Fiyatlar yedi ayın zirvesinde

Fiyatlarda yükseliş trendi sürüyor

Çarşamba günü yapılan işlemlerde petrol fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle yukarı yönlü seyrini korudu:

Brent petrol vadeli işlemleri, %0,64 artışla varil başına 71,22 dolardan işlem gördü.

petrol vadeli işlemleri, %0,64 artışla varil başına dolardan işlem gördü. ABD Batı Teksas türü (WTI) ham petrolü ise 42 sent yükselerek 66,05 dolara çıktı.

Brent petrol Cuma günü 31 Temmuz’dan, WTI ise Pazartesi günü 4 Ağustos’tan bu yana görülen en yüksek seviyeleri test etti. ABD’nin nükleer ve balistik füze programı nedeniyle Orta Doğu’ya askeri güç kaydırması, OPEC’in üçüncü büyük üreticisi olan İran’ın arz güvenliğini tartışmaya açtı.

Diplomasi trafiği ve askeri tehditler

Gözler, Perşembe günü Cenevre'de yapılacak olan üçüncü tur görüşmelere çevrildi. ABD özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, İran heyetiyle bir araya gelecek. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir anlaşmanın "erişilebilir" olduğunu belirtse de ABD Başkanı Donald Trump, anlaşma sağlanamaması durumunda "çok kötü sonuçlar" doğacağı konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan, İran ve Çin'in, ABD deniz kuvvetlerini hedef alabilecek gemisavar seyir füzelerinin satışı konusunda görüşmeleri hızlandırdığı iddia ediliyor. Uzmanlar, bu füzelerin İran’ın saldırı kapasitesini artırarak bölgedeki tansiyonu daha da tırmandırabileceğine dikkat çekiyor.

Stok verileri ve arz fazlası endişesi

Jeopolitik riskler fiyatları yukarı iterken, ABD’den gelen stok verileri piyasayı baskılayan bir unsur olarak öne çıkıyor. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 20 Şubat’ta sona eren haftada ham petrol stokları 11,43 milyon varil ile beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi. Ancak benzin ve distilat stoklarındaki gerileme, ham petroldeki bu büyük artışın etkisini bir nebze dengeledi.

Piyasa aktörleri, şimdi Trump’ın Kongre'de yapacağı "Birliğin Durumu" konuşmasında İran’a yönelik açıklayacağı olası yeni planları bekliyor.