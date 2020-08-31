Petrol Ofisi ve Tarnet'ten otomasyon alanında iş birliği

ANKARA (AA) - Petrol Ofisi ve Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin teknoloji şirketi Tarnet iş birliğiyle Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri bünyesindeki akaryakıt istasyonları, köy pompaları ve tarımsal amaçlı satış yapan tankerlerin otomasyon sistemi yenilendi.

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, yenilenen otomasyon sistemleri sayesinde kurumlar akaryakıt giderlerini azaltma, çiftçiler de ihtiyaç duydukları motorin ve madeni yağları daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı bulacak.

Söz konusu iş birliği kapsamında, Petrol Ofisi’ne ait 178 tarımsal satış tankeri ile kooperatiflere ait akaryakıt istasyonları ve köy pompaları da Tarnet'in otomasyon sistemi olan Tarpet'in yeni nesil teknolojileri ile geliştirildi.

Öte yandan, yeni dönem iş birliğiyle kooperatif üyesi olmayan lokasyonlarda da hizmet kararı alınarak, Petrol Ofisi istasyonlarındaki tarımsal amaçlı satış tankerlerinde de Tarnet otomasyon sistemine geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, 79 yıldır tarım sektörünün akaryakıt ihtiyacını karşılayan en büyük ve istikrarlı tedarikçisi olduklarını belirterek, "Otomasyon alanında gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği ile ülke tarımına, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ve çiftçimize sağladığımız katkıyı farklı bir boyuta daha taşımayı, milli bir vazife olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ise geliştirdikleri yeni nesil teknolojiyle kurumların ciddi tasarruf ve verimlilik sağladıklarına dikkati çekerek, söz konusu iş birliğiyle tarım sektöründe kazandıkları tecrübeyi akaryakıt sektörüne aktardıklarını kaydetti.



