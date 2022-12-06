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Spor Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sponsorluk imzası attı
Spor

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sponsorluk imzası attı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 15:17:00 - 2022-12-06 15:30:34
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sponsorluk imzası attı

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile Petrol Ofisi arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

Taksim'deki bir otelde düzenlenen imza törenine, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Petrol Ofisi Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu'yla birlikte bedensel engelli milli sporcular ve davetliler katıldı.

İmza töreninin, Dünya Engelliler Günü'nün yer aldığı haftaya denk gelmesinin güzel bir anlam içerdiğini belirten Muaz Ergezen, "Tüm sporcularımız bugün milyonlarca gencimizin daha fazlasını hayal edebilmelerine olanak sağlıyorlar. Bu yüzden bir Türkiye devi olan Petrol Ofisi'nin bugün bizim yanımızda olması, her türlü maddi değerin çok daha ötesinde bizi cesaretlendiren, 'yalnız değiliz' hissini uyandıran ve yürüdüğümüz yolda bizi daha da güçlendiren bir iş birlikteliğidir." ifadelerini kullandı.

Engelli vatandaşların elde edeceği fırsat eşitliğinin toplumun gelişmesine büyük katkı sağlayacağını söyleyen Mehmet Abbasoğlu ise, "Biz Ampute Futbol Milli Takımı'nın şampiyonluğundan sonra tüm bedensel engelli sporcularımıza destek vermek için hiçbir beklentimiz olmadan, sorgusuz sualsiz en kolay karar verdiğimiz bir sponsorluğa burada imza atıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüplere engelli sporcular için çağrı

Federasyon olarak dünyanın en büyük tekerlekli sandalye basketbol ve ampute futbol liglerini yönettiklerini vurgulayan Ergezen, şunları söyledi:

"Üç büyük olarak bahsettiğimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerimizin tekerlekli sandalye basketbol branşları ve altyapıları var. Bundan dolayı kendilerine müteşekkirim. Ama diğer kulüplerimizin de bu konuda sahada olmalarını talep ediyoruz. Üç büyük kulübümüzün veya diğer hiçbirinin ampute futbol kulübü yok. Bu bence büyük eksiklik. Biz sporun içindeysek ve spor bir kültürse, bir yaşam tarzıysa her bireyin katılabildiği bir altyapı olmasını talep ediyorum. Saygılarımla talep ediyor, kulüp başkanlarımızdan rica ediyorum."

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