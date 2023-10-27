Petrol fiyatları soğumuyor! ABD'nin saldırıları sonrası tansiyon yüksek

Pentagon Perşembe günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğusunda İran Devrim Muhafızları ve desteklediği gruplar tarafından kullanılan iki tesisin vurulduğunu açıkladı. ABD, hamlenin, Irak ve Suriye'deki ABD birliklerine yönelik son saldırılara bir yanıt olduğunu söyledi.

İsrail-Hamas çatışmasının Orta Doğu'nun geneline yayılacağı endişelerini artıran gelişme sonrasında Aralık vadeli Brent ham petrolünün varil fiyatı 1,22 dolar, yüzde 1,39 artarak 89,15 dolara yükseldi. Aralık vadeli Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 1,08 dolar, yüzde 1,3 artışla varil başına 84,29 dolara yükseldi.

TALEP AZALMASI BEKLENTİLERİ

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına dair işaretler de fiyatlar üzerinde baskı yaratırken Analistler, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik beklenen kara saldırısını geciktirmek için devam eden diplomatik çabalara dikkat çekti.

EIA verileri, hem motor benzini hem de damıtılmış yakıtlar için tedarik edilen ürünün geçen hafta önemli ölçüde düştüğünü, rafineri ham petrol işlemlerinin ve kullanım oranlarının da düştüğünü göstermişyi. Raporda ayrıca ABD ham stoklarının geçtiğimiz hafta 1,371 milyon varil arttığı ve 0,239 milyon varillik artış tahminlerini aştığı belirtilmişti. Üstelik beklenenden güçlü gelen ABD ekonomik verileri, Federal Merkez'in daha uzun süre yüksek faiz oranları yolunda kalacağını öne sürerek talep görünümünü baskıladı.

Goldman Sachs analistleri 2024 ilk çeyrek Brent ham petrol fiyatı tahminlerini varil başına 95 dolarda tuttu ancak İran'ın ihracatındaki düşüşün temel fiyatların yüzde 5 artmasına neden olabileceğine dikkat çekti.

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