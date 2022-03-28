Petrol fiyatları ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı düştü mü? Benzin motorin inecek mi?

Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Akaryakıta indirim gelecek mi? soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son günlerde inişli çıkışlı bir seyir izleyen petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakalar nedeniyle haftaya düşüşle başladı. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Brent petrol varil fiyatı kaç dolar oldu?

Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakalar nedeniyle haftaya düşüşle başladı. Brent petrol 114 dolar seviyesinden işlem gördü. Şanghay yönetimi 9 günlük süre içinde test gerçekleştirebilmek için 26 milyonluk şehirde iki aşamalı kapanmaya geçileceğini açıklamıştı. Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Petrol fiyatları 113 dolar seviyesindeyken motorinin fiyatı 22 lira, benzinin 20 lira civarındaydı. Petrol fiyatlarının 120 dolardan 113 dolara gerilemesi ile birlikte bu hafta motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi var.

Güncel benzin fiyatları

İstanbul benzin fiyatı: 19,70

Ankara benzin fiyatı: 19,78

İzmir benzin fiyatı: 19,80

Motorin güncel fiyatları ne kadar?

İstanbul motorin fiyatı: 23,60

Ankara motorin fiyatı: 23,68

İzmir motorin fiyatı: 23,70