Petrol fiyatları dibi gördü!

Uluslararası piyasada en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Brent türü ham petrolün varil fiyatı, küresel piyasada arz fazlasının devam etmesi ve JP Morgan'ın gelecek yıla ilişkin petrol fiyatları öngörüsünü aşağı çekmesiyle 13 ay aradan sonra ilk defa 60 doların altına düştü.

Uluslararası piyasada en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı, dünü 62,60 dolardan tamamlamasının ardından bugün yüzde 5,2 düşüşle 59,36 dolara kadar geriledi.

En düşük seviyeyi gördü

ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da dünü 54,02 dolardan kapatmasının ardından bugün yüzde 6,2 azalışla 50,64 dolara kadar indi.

Bu sonuçla, her iki ham petrolün varil fiyatı Ekim 2017'den bu yana en düşük seviyelerini gördü.

Amerikalı yatırım hizmetleri kuruluşu JP Morgan, dün yaptığı açıklamada, Brent petrol için gelecek yıla ilişkin tahminini 83,50 dolardan 73 dolara düşürdüğünü açıkladı ve petrol fiyatlarının 2020'de 64 dolara kadar düşebileceğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkeleri ve Rusya'nın gelecek ay Viyana'da yapılacak toplantısına işaret eden uzmanlar, söz konusu ülkelerin üretimlerinde yeterli kesintiye gitmemesi durumunda piyasadaki arz fazlası nedeniyle fiyatların daha da düşebileceğini belirtiyor.