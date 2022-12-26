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Ekonomi Petrol devi Shell'e çok büyük şok! Karar çıktı
Ekonomi

Petrol devi Shell'e çok büyük şok! Karar çıktı

Nijerya'da petrol sızıntısına sebep olan petrol devi Shell'e 15 milyon avro para cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 14:53:00 -
Petrol devi Shell'e çok büyük şok! Karar çıktı

Petrol devi Royal Dutch Shell'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Nijerya'da sebep olduğu petrol sızıntısıyla ilgili davada Nijeryalı çiftçiler adına davayı yürüten Çevresel Savunma (Milieudefensie) derneğiyle tazminat miktarında anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, 2004 ile 2007 yılları arasında meydana gelen petrol sızıntısından zarar gören davacı dört çiftçi ve Nijerya'nın Oruma, Goi ve Ikot Ada Udo köylerindekilere verilmek üzere 15 milyon avro tazminat ödeneceği kaydedildi.

Tazminat anlaşmasının 29 Ocak 2021'deki Lahey Temyiz Mahkemesinin Shell'i sızıntıdan sorumlu bulan kararının ardından yapıldığı ifade edilen açıklamada, anlaşma kapsamında bölgeye yeni bir "sızıntı tespit sistemi" inşa edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Nijerya hukukuna göre de geçerli olan anlaşmaya göre, tazminatın Shell'in Nijerya'daki iştiraki tarafından çiftçilere ödeneceği aktarıldı.

Shell sorumlu bulundu

Lahey kentindeki temyiz mahkemesi Shell'in Nijerya'da sebep olduğu iki petrol sızıntısıyla ilgili davada 29 Ocak 2021'deki kararında şirketin sorumlu olduğuna karar vermişti.

Mahkeme, sızıntının petrol borularına yönelik sabotaj neticesinde gerçekleşmesi sebebiyle Nijerya yasalarına göre Shell'in sorumlu olmadığı şeklindeki savunmayı reddederek Shell'den sızıntının tekrar yaşanmaması için daha iyi bir "sızıntı tespit sistemi" kullanması gerektiğine ve tazminat miktarının daha sonra yapılacak hasar tespitine göre belirleneceğine hükmetmişti.

Shell, Ocak 2015'te sonuçlanan bir davada, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için Nijerya'da açılan bir dava neticesinde Ogoni halkına 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.​​​​​​​

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Yorumlar

TURAN ŞAHİN

Asıl Türkiye de de ceza verilmesi lazım..Çünkü Türkiye piyasasın da süpekülatif oluşturup fiyat dengesi üzerin den sömürmektedir.yani günümüz modern sömürgecisi.....

şeyh şamil

koca shell pisliği için 15 miyon dolar ne ola. 15 milyar verseniz bile ne yaptıkları kirlettikleri pislikler temizlenir ne de caydırıcı olur.
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