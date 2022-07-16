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Dünya Petrol devi Shell ile 20 yıllık anlaşma
Dünya

Petrol devi Shell ile 20 yıllık anlaşma

Petrol ve doğal gaz devi Shell şirketinin yan kuruluşu Shell Eastern Trading, sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki için Mexico Pacific ile 20 yıllık anlaşma yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-16 16:21:00 -
Petrol devi Shell ile 20 yıllık anlaşma

Petrol ve doğal gaz devi Shell şirketinin yan kuruluşu Shell Eastern Trading, Mexico Pacific'in bir yan kuruluşundan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın almak için, uzun vadeli bir anlaşma imzaladı.

Enerji güvenliği konusunda endişeler artarken, Shell gibi dünya devleri yeni arayışlara girdi. Dünyanın en büyük enerji şirketleri geçtiğimiz günlerde Katar'ın 'dünyanın en büyük' LNG projesine dahil olurken, bir imza da Mexico Pacific ile atıldı.

20 yıllık satış ve satın alma anlaşması kapsamında Shell, Mexico Pacific'in Meksika, Puerto Libertad'daki ana LNG ihracat tesisinin ilk iki vagonundan yılda 2,6 milyon ton LNG alacak.

Mexico Pacific Başkanı Douglas Shanda, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Shell'i bir müşterisi olarak LNG tesisimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Düşük maliyetli Permiyen gazına erişim ve nakliye gibi konularda, konumumuzun sunduğu avantajları görmeleri, Batı Kıyısı Kuzey Amerika LNG'sinin değerini gösteriyor." dedi.

"Memnuniyet duyuyoruz"

Artan enerji güvenliği ihtiyaçlarını karşılamak için LNG üretimini artırmaya devam edeceklerini belirten Shanda, "Shell'in bizimle çalışmayı seçmesinden de aynı derecede memnuniyet duyuyoruz." dedi.

2026'da ticari faaliyetlere başlaması planlanan Mexico Pacific'in LNG tesisi, yıllık toplam 14,1 milyon ton kapasiteye sahip olacak.

Shell'in enerji pazarlamadan sorumlu Başkan Yardımcısı Steve Hill, anlaşmayla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Enerji güvenliği dünya için her şeyden önemli olmaya devam ediyor. LNG talebi, arz güvenliğini sağlamak ve enerji geçişini ilerletmek için gereken daha fazla LNG ile artmaya devam edecek. Daha fazla LNG'yi piyasaya kazandırmak için ilerleyen zamanlarda Mexico Pacific ile çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyoruz."

Geçen ay Shell ve APA Corporation, 2022 Açık İhale Turu kapsamında Uruguay'ın devlete ait şirketi ANCAP'tan üç açık deniz bölgesi konusunda anlaşmaya vardı.

Shell, bağlı kuruluşu BG International aracılığıyla derin su araştırma OFF-7 ve sığ su araştırma OFF-2 haklarını kazanırken, APA OFF-6'yı aldı.

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